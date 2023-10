Cô gái nghi bị đâm tử vong sau khi cự cãi với người yêu đồng tính ở Bình Dương

Ngày 27/10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP.Dĩ An phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một cô gái nghi bị đâm tử vong tại nhà trọ trên địa bàn phường Dĩ An.



Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.X.

Theo đó, khuya 26/10, người dân tại dãy nhà trọ trên đường xóm Nhang nghe tiếng cự cãi của 2 cô gái. Sau đó, tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng trọ trên nên người dân vội chạy đến kiểm tra.

Lúc này, bên trong người dân phát hiện 1 cô gái tên L. (20 tuổi, quê Sóc Trăng) nằm dưới nền đất, trên người có vết thương.

Trong phòng thời điểm này, cô gái tên Linh (19 tuổi, quê Sóc Trăng) hoảng hốt, dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị L. đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa, khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, Linh khai mình và nạn nhân L. có quan hệ đồng tính và thuê trọ ở chung hơn 1 tháng nay.

Tối 26/10, sau khi nhậu về, L. đòi đi qua nhà bạn để ngủ nhưng Linh không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ việc trên.