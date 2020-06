Cô gái trẻ mở tiệc thác loạn cho bạn bè cùng "phê" trong khách sạn

Các đối tượng tham gia bữa tiệc thác loạn của Mơ và Huy tại trụ sở công an.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thùy Mơ (22 tuổi, ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Quốc Huy (20 tuổi, ở xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ) về hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng trong ngày 10/6, phòng PC04 tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 0h10 ngày 8/6, tại phòng 902 khách sạn Win99 thuộc khu vực Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP.Bắc Ninh, phòng PC04 phối hợp phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Vân Dương kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Thị Thùy Mơ có hành vi tàng trữ trái phép 1,0922g ketamine.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Mơ khai nhận mua ma túy của Hoàng Quốc Huy cho cả nhóm sử dụng với giá 3 triệu đồng.

Cơ quan công an đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Quốc Huy. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy ở xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, lực lượng công an thu giữ 11,5766g ma túy tổng hợp.

Cũng tại thời điểm khám xét nơi ở của Huy, lực lượng công an tiếp tục phát hiện 18 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra nhanh phát hiện 12/18 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.