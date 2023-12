Có gì trong truyện tranh "Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền" đang 'sốt rần rần'?

Tại buổi giao lưu tác giả Lê Thị Thúy Sen và họa sĩ Thăng Fly của truyện tranh "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức tại Đường sách TP. HCM, Ths. Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ:

Xuất phát từ việc muốn tìm kiếm sách để dạy con các kiến thức tài chính, tránh được những rủi ro tài chính trong cuộc sống. Hơn nữa, là người có hơn 20 năm công tác liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng, truyền thông, bảo hiểm tiền gửi, chứng kiến rất nhiều câu chuyện xảy ra do không phân biệt được cổ phiếu hay trái phiếu khiến mắc kẹt đầu tư. Thậm chí có gia đình vợ mang tiền để dành xây nhà đầu tư vào chứng khoán nên chỉ xây nhà được 1 tầng thay vì 3 tầng như kế hoạch. Hay như TS. Lê Xuân Nghĩa từng kể có người bạn là Tiến sĩ mất 475 triệu đồng vì bỏ tiền mua trái phiếu không xem xét doanh nghiệp....

Từ đây, tác giả Lê Thị Thúy Sen muốn viết nên những câu chuyện giáo dục tài chính, thúc giục cấp bách để đáp ứng yêu cầu phổ cập, đặc biệt với giới trẻ.

Truyện "Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền": Học liệu quan trọng về giáo dục tài chính

Cuốn truyện tranh "Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền" với gần 30 câu chuyện thấm đẫm tình người xoay quanh các kiến thức cơ bản, thiết thực, dễ hiểu và dễ áp dụng liên quan đến chủ đề tài chính, tiền tệ, đầu tư.

Từ lịch sử của tiền, giá trị kinh tế - xã hội của đồng tiền, tiền điện tử, lạm phát, giảm phát khác nhau thế nào? Tỉ giá và lãi suất liên quan gì đến nhau? Đi nước ngoài được mang bao nhiêu ngoại tệ tiền mặt? Tiền cũ nát đổi ở đâu?

Hay những kinh nghiệm trong đầu tư: Phân biệt trái phiếu, cổ phiếu và tiền gửi tiết kiệm; Lưu ý gì khi mua bảo hiểm? Lưu ý gì khi gửi tiết kiệm, vay vốn; Lời khuyên trong các giao dịch ngân hàng trên môi trường điện tử; bảo mật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng thế nào để tránh rủi ro?....đều được tìm thấy trên "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền".

Giới chuyên môn đánh giá, qua những câu chuyện được kể, độc giả có thể tránh được những rủi ro tài chính.



PGS.TS Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FPT đánh giá truyện tranh "Khéo khôn với tiền – tránh những ưu phiền" có cách tiếp cận phương pháp giáo dục tài chính rất thông minh, không thua kém gì các nước tiên tiến G7.

Muốn có phồn vinh, cần phải biết cách giữ tiền, cần phải biết tích lũy tiền bạc mới có thể khởi nghiệp. "Khóe khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" có những thông điệp rất quan trọng về lao động, về thái độ với tiền bạc. Chúng ta cần học cách người Do Thái dạy con về tiền từ khi còn rất nhỏ, bởi khi đã có tư duy, thái độ đúng với đồng tiền, chúng ta sẽ yên tâm "giàu ba họ", giàu bền vững. PGS. TS Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT

Không chỉ nhằm mục đích bổ sung kiến thức, nhiều câu chuyện thấm đẫm tình người, tình cảm gia đình, đồng đội, bạn bè, thầy cô...trong "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" đã chạm đến những tầng cảm xúc sâu lắng của người đọc.

"Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" có giá trị kép ở chỗ, bên cạnh kiến thức, hiểu biết về tài chính, người đọc có dịp suy ngẫm về sự hiếu thuận, lòng biết ơn. Những thông điệp đưa ra không hề khiên cưỡng mà tác động nhẹ nhàng nhưng trực diện đến người đọc. Trên tất cả, tình cảm gia đình, trách nhiệm, tình yêu thương giữa người với người chính là sợi dây kết nối giúp các thành viên vượt qua mọi khó khăn, hướng đến an lành và hạnh phúc.



Hơn 80 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền"



Về quá trình viết cuốn truyện tranh "Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền", tác giả Lê Thị Thúy Sen chia sẻ: "Khó khăn nhất khi tôi viết là truyền đạt kiến thức về tài chính, ngân hàng mà ai đọc cũng gặp hình ảnh của mình ở đó, dễ hiểu, dễ áp dụng và giàu tính nhân văn, giáo dục để hướng đến những điều tốt đẹp. Ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyền thống, văn hóa, lịch sử dân tộc đã giúp tôi dẫn dắt kiến thức tài chính, ngân hàng một cách mộc mạc, dễ hiểu đến bạn đọc".



Truyện tranh "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" của tác giả Lê Thị Thúy Sen là cuốn truyện tranh đầu tiên về kiến thức tài chính cho gia đình Việt

Các kiến thức tài chính, ngân hàng vốn khô khan, chuyên sâu nhưng được tác giả thể hiện thông qua hình thức truyện tranh rất thú vị và hấp dẫn, phù hợp với nhiều lứa tuổi, biến việc phải đọc, nên đọc trở thành thích đọc.

Đây cũng là cuốn truyện tranh lần đầu tiên có nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ nhất tại Việt Nam đến thời điểm này (với hơn 80 câu), đã truyền cảm hứng về tình yêu thương, nhân ái, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lao động. Ví như "Thế gian giàu bởi chữ cần/Có mà lười biếng thì thân chẳng còn", "Ai ơi bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần", "Một hạt thóc vàng, chín giọt mồ hôi". Hay những kinh nghiệm quý báu mà cha ông đúc kết: "Muốn may thì phải có kim/ Muốn hay thì ắt phải tìm người xưa"; về tiền bạc "Đồng tiền liền khúc ruột", "Tiền nào của nấy"; về tiết kiệm "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"; về bảo hiểm "Làm khi lành, để dành khi đau"; về đầu tư "Trông giỏ bỏ thóc", "Chọn mặt gửi vàng", "Non cao cũng có đường trèo/Đường dù hiểm nghèo vẫn có lối đi", "Tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra cửa tiền đẻ"…

Theo Nhà xuất bản Kim Đồng, cuốn truyện tranh đã trở thành hiện tượng xuất bản – với số lượng in lần đầu lên tới 25.000 bản, và số lượng sách đặt trước nhiều nhất từ trước đến nay trong hệ thống sách kiến thức khoa học của Nhà xuất bản Kim Đồng.



Những điểm độc đáo, sáng tạo của "Khéo khôn: Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền": Cuốn truyện tranh đầu tiên về kiến thức tài chính cho gia đình Việt. Những câu chuyện tài chính thẫm đẫm tình người, tình cảm gia đình, tình đồng đội, bạn bè, thầy cô... Truyện tranh nhiều ca dao tục ngữ nhất (với hơn 80 câu) truyền cảm hứng về tình yêu thương, nhân ái, tình yêu quê hương đất nước. Nội dung cuốn truyện liên quan đến những vấn đề mọi người rất quan tâm hiện nay như: hiểu về tiền, trái phiếu, chứng khoán, tiết kiệm… Mỗi câu chuyện là bài học về tài chính và cuộc sống Biến việc phải đọc thành thích đọc.

Dễ nhớ, dễ hiểu, độc đáo, sáng tạo và cho mọi người nhiều suy nghĩ về tài chính, cuộc sống. Cẩm nang tài chính cần thiết kết nối gia đình Việt.