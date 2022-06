Cần vay 40 triệu, bị lừa mất hơn 800 triệu

Ngày 11/6, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi cảnh báo về hành vi lừa đảo thông qua hình thức mạo danh các công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ, đa số các nạn nhân là những người thiếu thông tin, đang có nhu cầu vay tiền để sử dụng, chi tiêu cá nhân nên dễ dàng bị các đối tượng lừa gạt.

Cụ thể, chị T.T.H. (33 tuổi, ngụ TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ sử dụng số thuê bao "0336601116" tự xưng là nhân viên công ty tài chính "MIRAE ASSET CREDIT" chuyên cho vay tiền trực tuyến với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Người phụ nữ này đã giới thiệu cho chị H. các khoản vay hấp dẫn và ưu đãi cao của công ty.

Do đang có nhu cầu vay tiền nên chị H. đã chọn gói vay trị giá 40 triệu đồng. Ngay sau khi chọn gói vay tiền thì chị H. đã được 2 tài khoản Zalo mang tên "Văn Nghị" và "DUY T N" kết bạn để hướng dẫn làm thủ tục vay tiền trên trang web có tên miền "vs5.org".

Nhiều thông tin cho vay tiền được chào mời khắp nơi, đặc biệt nhiều đối tượng cho vay in nhiều tờ rơi, cho lực lượng đi phát tại các giao lộ ở nhiều địa phương. Ảnh: V.D

Sau khi hướng dẫn chị H. cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân và thông tin cá nhân trên trang web trên, các đối tượng đã yêu cầu chị H. đóng phí bảo hiểm khoản vay 10% tương ứng với số tiền 4 triệu đồng để được giải ngân và bên công ty cam kết sau khi chị H. trả hết khoản vay sẽ trả lại số tiền bảo hiểm nêu trên.

Tin tưởng lời tư vấn của các đối tượng, chị H. đã đã chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong, các đối tượng đã đưa ra nhiều lý do khác nhau (như chuyển tiền sai cú pháp, sai mẫu, thông tin người nhận tiền giải ngân không chính xác, lỗi giao dịch,...) để yêu cầu chị H. tiếp tục chuyển tiền với số tiền tăng dần.

Để tạo lòng tin với chị H., các đối tượng liên tục gọi điện cho chị H. tư vấn, hứa hẹn nếu chị H. thực hiện đúng theo chỉ dẫn, chuyển tiền đầy đủ cho các đối tượng thì sẽ ngay lập tức giải ngân khoản vay cho chị kèm theo hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà chị H. đã chuyển trước đó, ngoài ra các đối tượng còn đưa ra các hình ảnh giả, địa chỉ công ty giả và hẹn gặp mặt trực tiếp chị H. để tạo sự tin tưởng.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đã yêu cầu chị H. chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền là 814.700.000 đồng.

Sau nhiều lần chuyển tiền mà vẫn không được giải ngân, nghi ngờ bị lừa đảo nên chị H. đã tới quan công an để trình báo sự việc.

Công an tỉnh Bình Dương xác định, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt người dân "lún sâu" vào "bẫy" của chúng, đi vay mượn người thân gia đình để có tiền chuyển cho các đối tượng với mong muốn lấy lại được toàn bộ số tiền đã chuyển trước đó.

Nhiều vụ bị hại do bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền ít nên không trình báo với cơ quan công an gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý các đối tượng phạm tội.

Tội phạm lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn các đối tượng thu mua thông tin tài khoản ngân hàng của người dân để thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác truy xét dòng tiền lừa đảo.

Các đối tượng thường sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để giao dịch tại ngân hàng, rửa tiền thông qua mua bán tiền ảo trên các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài; các đối tượng trong nước hoạt động lưu động, thường xuyên qua lại khu vực cửa khẩu biên giới móc nối với các đối tượng ở bên nước ngoài, lợi dụng khu vực biên giới giáp ranh chồng lấn sóng di động để gọi điện thoại, liên lạc với người dân thực hiện hành vi phạm tội.

Phần lớn các phần mềm, trang web lừa đảo đều thuê máy chủ tại nước ngoài, hoặc dùng các phần mềm ẩn vị trí, ẩn danh.

Công an tỉnh Bình Dương cảnh báo người dân về hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức mạo danh các công ty tài chính. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trong thời gian tới, để phòng ngừa, ngăn chặn và hỗ trợ công tác phát hiện đấu tranh với loại tội phạm trên, Công an tỉnh phối hợp cùng công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn trên tới quần chúng nhân dân biết, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thường xuyên liên tục tới từng người dân.

Đồng thời, triển khai phát các nội dung tuyên truyền phòng tránh các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên các loa phát thanh, thông báo cho người dân liên hệ ngay với cơ quan công an nếu đã từng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức như trên.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện khẩn trương, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi tiếp nhận tin báo phải lập tức phân công lực lượng thực hiện nhanh việc xác minh, liên hệ với các đơn vị có liên quan để thực hiện truy xét dòng tiền, ngặn chặn thiệt hại cho người dân.