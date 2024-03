Cố vấn hàng đầu của Zelensky tiết lộ sự trì trệ của quân đội Ukraine

Mikhail Podoliak - cố vấn của ông Zelensky. Ảnh: RT.

Phát biểu với Đài phát thanh NV hôm 27/3, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã đạt đến trạng thái "đình trệ" trên chiến trường vì phương Tây không cung cấp cho Kiev đủ thiết bị quân sự để đạt được bất kỳ tiến bộ đáng kể nào.



Mikhail Podoliak phàn nàn rằng Kiev không có đủ nguồn lực để thực hiện các hành động tấn công hiệu quả nhằm làm suy yếu Nga.

Ông nói: "Nhìn chung, nguồn lực cung cấp cho Ukraine chậm, việc ra quyết định chậm về các công cụ thích hợp, có một sự trì trệ nhất định dọc chiến tuyến" - ông nói và thừa nhận rằng lực lượng của Kiev đang hoàn toàn ở thế phòng thủ ở Donetsk, Lugansk của Nga. và vùng Zaporozhye.

Podoliak lập luận, sự trì trệ này là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây chưa đủ mạnh, mà theo ông là không đủ mạnh để bóp nghẹt ngành công nghiệp quân sự Nga. Ông nói thêm, yếu tố khác là nguồn cung vũ khí từ phương Tây không đủ. "(Chúng ta đang nói về) máy bay không người lái, đạn dược… và tăng cường đầu tư đáng kể vào sản xuất đạn. Chúng tôi thấy rằng tất cả những điều này đang diễn ra chậm chạp."

Tuy nhiên, ông cho biết "sự trì trệ" không có nghĩa là "bế tắc", vì điều đó có nghĩa là "Ukraine không biết phải làm gì trong cuộc chiến này", song ông cho rằng không phải như vậy. Cựu tướng hàng đầu của Ukraine Valery Zaluzhny mô tả tình hình là bế tắc vào tháng 11 sau khi cuộc phản công mùa hè được quảng cáo rầm rộ của Kiev không thể xuyên thủng phòng tuyến của Nga, mặc dù được tăng cường bởi số lượng lớn thiết bị phương Tây.

Nhận xét "bế tắc" của ông đã khơi dậy cuộc tranh luận về việc liệu Ukraine có thể hy vọng giành chiến thắng trong cuộc xung đột hay không và được nhiều người coi là dấu hiệu cho thấy rạn nứt ngày càng tăng giữa Zaluzhny và Zelensky. Tổng thống Ukraine đã sa thải vị tướng này vào tháng trước và người thay thế ông là Aleksandr Syrsky, nói rằng tình hình tiền tuyến "cực kỳ khó khăn".

Quân đội Ukraine đã ở thế yếu trong những tuần gần đây sau khi lực lượng Nga giải phóng thành phố chiến lược Avdeevka ở Donbass và sau đó đẩy Kiev ra khỏi một số khu định cư gần đó.

Các quan chức ở Kiev đã nhiều lần liên kết việc thiếu thành công trên chiến trường với việc thiếu hụt đạn dược do phương Tây cung cấp. Điều này xảy ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đã phải vật lộn trong nhiều tháng để phê duyệt gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất cho Ukraine do sự phản đối của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội, trong đó các đại diện của Đảng Cộng hòa yêu cầu nhiều nỗ lực hơn để tăng cường an ninh ở biên giới Mexico.