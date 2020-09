Con rể cũ truy sát nhà mẹ vợ: Nạn nhân thứ hai tử vong

Trưa 29/9, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Mạnh Hiền - Chủ tịch UBND phường Đại Nài (TP.Hà Tĩnh) cho biết: “Thêm một nạn nhân trong vụ con rể truy sát gia đình mẹ vợ tử vong. Nạn nhân tử vong là chị B.T.H (40 tuổi) tử vong vì vết đâm thấu ngực, quá nặng”.



Nạn nhân H. được gia đình xin đưa về nhà và tử vong.

Bác sỹ Hoàng Song Hào - Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Bệnh nhân có tiên lượng xấu nên gia đình đã xin làm thủ tục để đưa nạn nhân về nhà. Bệnh nhân H. bị nghi phạm Lê Minh Hải dùng dao đâm thấu ngực và nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Sau nhiều giờ nỗ lực cữu chữa nhưng do vết thương quá nặng tình trạng bệnh nhân xấu dần đi. Trong quá trình nhập viện, chị H bị hôn mê sâu, đồng tử giãn hai bên, huyết áp không đo được, mạch ngoại biên không bắt được. Nhịp tim yếu, không tự thở được, tiên lượng tử vong”.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Hiện chính quyền đang cùng phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Như tin đã đưa, trước đó, hơn 12h trưa 28/9, nhiều người dân tổ 4, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh đang ngủ trưa thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ nhà bà V (71 tuổi).

Chính quyền địa phương cùng người dân có mặt chứng kiến cảnh tượng bà V cùng con gái là Bùi Thị H (40 tuổi, tên thường gọi là Quỳnh), Bùi Thị N (47 tuổi) nằm gục trên vũng máu.

Ngay lập tức, các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân N bị đâm thấu bụng, đã tử vong. Còn bà V và chị H bị đâm thấu ngực.

Nghi phạm Hải đã bị bắt giữ sau 6 giờ gây án.

Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn về huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An). Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ Hải khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, cách địa điểm gây án khoảng 70km.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.