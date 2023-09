Hơn 5 năm trôi qua từ khi ông Tạ Xuân H. tử vong, tuy nhiên người dân ở xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, vẫn luôn có sự nghi ngờ về cái chết của người đàn ông này. Đặc biệt, có nhiều điểm bất thường trong đám tang của ông. Nhận thấy cái chết của ông H. có nhiều dấu hiệu của vụ án giết người, lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Tuyên Quang, đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bộ xương "biết nói"

Giữa năm 2012, Phòng CSHS, Công an tỉnh Tuyên Quang, nhận tin báo của người dân ở xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, về việc nghi ngờ cái chết của ông Tạ Xuân H., trú thôn Đồng Khẩn, xã Kiến Thiết, không phải do say rượu, ngã chết như gia đình đã loan báo mà nghi do bị giết. Theo như lời trình báo của người này, ông H. bất ngờ tử vong và đám ma của người đàn ông này diễn ra vội vàng, có nhiều điểm bất thường.

Sau khi nhận tin báo, các trinh sát thuộc Đội 4 được lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo vào cuộc xác minh, tìm hiểu sâu hơn về vụ việc. Quá trình tìm hiểu, các trinh sát đã nhận thấy rất nhiều điểm bất thường xung quanh cái chết của của ông H.

Theo đó, việc ông H. say rượu, ngã chết do gia đình loan báo, chỉ những người thân thiết của gia đình này mới được biết sự việc, ngoài ra, không có nhân chứng nào khác chứng kiến sự việc. Đồng thời, khi kể lại sự việc khiến ông H. tử vong, một số người thân của nạn nhân nói rất mơ hồ, thậm chí có nhiều điểm mâu thuẫn với nhau. Từ những vấn đề mấu chốt này là cơ sở để Công an nhận định ông H. bị sát hại như tin báo.

Phòng CSHS, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thành lập chuyên án điều tra về vụ chết người này. Công tác điều tra nhanh chóng được triển khai. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra đã lâu, việc thu thập chứng cứ, lấy lời khai của những người có liên quan gặp rất nhiều khó khăn.

"Vụ việc đã xảy ra 5 năm, nhiều người dân không còn kí ức về vụ việc của ông H. nữa. Số ít người còn lại chỉ nhớ, ông H. ra đi đột ngột, đám ma cũng diễn ra chóng vánh", một cán bộ điều tra Phòng CSHS Công an tỉnh Tuyên Quang nhớ lại và cho biết ông H. thường xuyên uống rượu, nên khi được thông báo nạn nhân say rượu dẫn tới tử vong, người dân tại đây đa số không có sự nghi ngờ.

Thời điểm này, "chìa khóa" duy nhất để giải mã việc khả năng ông H. có thể bị sát hại chính là thi thể của nạn nhân đã được chôn cất cách thời điểm phá án 5 năm. Lập tức, lệnh xin khai quật tử thi ông Tạ Xuân H. để điều tra nhanh chóng được thực hiện.

Công an cho tiến hành khai quật tử thi một vụ án để điều tra. Ảnh mang tính minh họa.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang, đã kết luận nguyên nhân cái chết của ông H. Theo đó, do tử thi đã được chôn cất gần 5 năm, phần mềm đã hoại tử hết nên không xác định được tổn thương.

Tuy nhiên, hệ xương có tổn thương, nạn nhân có chấn thương gò má phải, gãy cung tiếp xương gò má trái; chấn thương gãy xương hàm dưới, chấn thương lồng ngực gãy cung tiếp xương trước xương sườn 2, 3 bên phải và bên trái; chấn thương vỡ xương bả vai hai bên.

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang, nhận định chấn thương trên có thể gây chết nhưng không gây chết ngay tức thì. Sau khi bị đánh, nạn nhân có thể bị nghi phạm dùng dây vải siết cổ. Tuy nhiên, do phần mềm đã hoại tử hết, nên không đủ điều kiện để xác định nạn nhân chết do chấn thương nói trên hay do siết cổ.

Trước những dữ liệu này, các trinh sát Phòng CSHS, Công an tỉnh Tuyên Quang, đã có căn cứ để triệu tập những thành viên trong gia đình ông H. gồm vợ ông này, vợ chồng con trai, vợ chồng con gái và một số người hàng xóm cạnh nhà đến cơ quan điều tra để làm việc.

Kế hoạch giết người của "đại gia đình"

Theo nhà chức trách, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, khi vụ án xảy ra đã lâu, không có nhân chứng vụ việc. Tuy nhiên, trước những bằng chứng thuyết phục, sau nhiều giờ đấu tranh, các đối tượng liên quan đã phải cúi đầu, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, các đối tượng khai ông H. bị sát hại và cái cớ "say rượu, ngã chết" chỉ là tin giả do gia đình truyền ra. Theo đó, tối 13/6/2008, Tạ Đức Hưởng (SN 1987, con trai ông H.) ở nhà cùng gia đình gồm: ông Tạ Xuân H., bà Đào Thị Liên (SN 1964, vợ ông H.), Vũ Thị Hà (SN 1988, vợ Hưởng), Tạ Kim Oanh (SN 1990, con gái ông H.) và Nông Thanh Khang (SN 1985, trú xã Liên Sơn, huyện Yên Sơn, thời điểm đó là bạn trai, sau này là chồng Oanh).

Sau khi cả nhà đi ngủ, đến khoảng 22h cùng ngày, bà Liên đau đầu dậy ra bàn uống nước ngồi rồi gọi Oanh dậy bóp đầu cho mình. Thấy có tiếng động, ông H. tỉnh dậy và đi ra chỗ mẹ con bà Liên và nói: "Mấy giờ rồi? Chúng mày có phải bác sĩ đâu". Sau đó, ông H. dùng tay túm tóc và tát vào mặt bà Liên.

Vụ án phải tiến hành khai quật tử thi để điều sẽ gặp rất nhiều gian nan. Ảnh mang tính minh họa.

Thấy vậy, Oanh chạy vào giường gọi Hưởng dậy can ngăn nhưng không được, ông H. tiếp tục đánh vợ. Lúc này, tiếng ồn ào đã khiến Hà và Khang cùng dậy. Không can ngăn được bố đánh mẹ, Hưởng đã chạy ra phía bên trái nhà lấy một thanh sắt dài gần 1m, vụt hai nhát vào ngực khiến ông H. ngã ra nền.

Sau đó, Hưởng cùng vợ và 2 em đưa bà Liên sang nhà vợ chồng Đào Thị Va (hàng xóm) và Phạm Văn Thống (SN 1977). Xong xuôi, Hưởng trở về nhà thì thấy ông H. đang nằm trên giường chửi bới, đe dọa sẽ giết chết cả nhà. Nghĩ ông H. sẽ "không để cả nhà yên", Hưởng nảy sinh ý định "loại bỏ" ông H. ra khỏi nhà.

Ngay lập tức, khi quay trở lại nhà bà Va, Hưởng gọi em rể tương lai là Khang ra nói chuyện, thì Oanh và Hà cùng ra theo. Tại sân nhà bà Va, cuộc bàn bạc của những người con trai, con rể tương lai, con dâu và con gái về việc "giết bố" diễn ra.

"Anh trót đánh bố rồi, bây giờ bố cứ đe dọa giết mấy anh em, đã thế thì giết chết bố đi không thì mai tỉnh dậy bố lại giết anh em mình", Hưởng nói với vợ và các em.

"Đừng làm thế, dù sao cũng là bố mình", Hà phản đối.

Cuộc nói chuyện tan khi mọi người chưa tìm ý kiến thống nhất. Sau đó, Oanh và Hà lại đi vào trong nhà bà Va. Lúc này, Hưởng liên tục nhớ lại những lời bố dọa giết cùng hình ảnh mẹ bị ông H. đánh nên vẫn "quyết tâm" thực hiện ý định. Thời điểm này, chỉ có Nông Thanh Khang đang ngồi lại với mình, Hưởng nhờ Khang giết chết ông H. và nhận được cái gật đầu từ cậu em rể tương lai.

(Còn tiếp)