Công an cứu 6 người đi cổ vũ đua thuyền gặp nạn trên sông ở Quảng Bình

Theo đó, vào chiều ngày 30/8, quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đua thuyền nam vòng bảng trong khuôn khổ Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2024, tổ bảo vệ gồm 3 đồng chí do Đại úy Hoàng Quang Vũ làm tổ trưởng đã phát hiện 1 thuyền nhôm của người dân đi cổ vũ giải đua thuyền hỏng máy, chơi vơi giữa sông trong thời tiết mưa to, gió lớn, trên thuyền lúc đó có 6 người.



Clip : Cán bộ, chiến sỹ công an huyện Quảng Ninh trục vớt thuyền bị chìm cho người dân

Ngay lập tức, Đại uý Hoàng Quang Vũ điều khiển ca nô 100Cv của Công an huyện Quảng Ninh tiến tới hỗ trợ, đưa toàn bộ 6 người dân lên thuyền và lai dắt thuyền về bến.

Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) ứng cứu 6 người gặp nạn và trục vớt thuyền đưa vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa to, sóng lớn đã đánh chìm thuyền nhôm này. Không quản ngại mưa gió, các cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện Quảng Ninh đã tích cực hỗ trợ người dân trục vớt đưa thuyền vào bờ an toàn.

Công an huyện Quảng Ninh đề nghị người dân kiểm tra an toàn các tàu, thuyền tham gia. Phải mang theo áo phao trong quá trình di chuyển, cổ vũ. Chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng bảo vệ.