Công an Hà Nội truy tìm 9 đối tượng có Lệnh truy nã

Cụ thể, thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã phát đi thông báo truy tìm 9 đối tượng có Lệnh truy nã trên địa bàn, trong đó có 4 đối tượng nam, 5 đối tượng nữ.

Người đầu tiên là Đặng Thìn Thịnh, sinh năm 1950, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Chỗ ở của Thịnh tại xóm Ao Sen, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh.

Thìn can tội “Hiếp dâm trẻ em”, là đối tượng truy nã theo Quyết định số 17/QĐ-TN, ngày 10/8/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh, TP.Hà Nội. Thìn có đặc điểm nhận dạng là sẹo chấm cách 2,5cm dưới mép phải.

Đối tượng thứ hai là Phạm Thị Hường, sinh năm 1973, địa chỉ ở 87/127 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, TP Hà Nội. Hường can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là đối tượng truy nã theo Quyế định số 96, ngày 17/7/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng: Sẹo cách 2,5cm trên sau cánh mũi phải.

Các đối tượng (từ trái sang phải): Đặng Thìn Thịnh, Phạm Thị Hường, Trịnh Minh Tân. Ảnh: CACC

Đối tượng thứ ba là Trịnh Minh Tân, sinh năm 1975, địa chỉ Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Tân can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là đối tượng truy nã theo Quyết định số 09, ngày 17/6/2010 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng: Sẹo cách 1cm sau đuôi mắt phải.

Người thứ tư Công an TP.Hà Nội phát thông báo truy tìm là Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1981, tập thể nhà máy cơ khí Yên Viên, Gia Lâm, TP.Hà Nội; chỗ ở P207 tập thể 39C Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Trang can tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, là đối tượng truy nã theo Quyết định số 134, ngày 26/9/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Đối tượng thứ năm là Ngô Doãn Quang, sinh năm 1970; Nơi ĐKHKTT: Tổ 1 phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. Quang can tội “Buôn lậu”, là đối tượng truy nã theo Quyết định số 98, ngày 23/9/2010 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi cách 1cm dưới sau mép trái.

Các đối tượng (từ trái sang phải): Nguyễn Thị Thu Trang, Ngô Doãn Quang, Phạm Thị Chinh. Ảnh: CACC

Đối tượng thứ sáu là Phạm Quốc Tuấn, sinh năm 1963; nơi ĐKHKTT: Số 13 Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuấn can tội “Giết người”, là đối tượng truy nã theo Lệnh truy nã số 459/LTN, ngày 10/7/1984 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an.TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự).

Đối tượng thứ 7 là Phạm Thị Chinh, sinh năm 1975; Nơi ĐKHKTT: Số 17 ngõ 13 tổ 28 P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Chinh can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là đối tượng truy nã theo Quyết định số 26, ngày 02/11/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 2cm trên sau mép phải.

Người thứ 8 bị phát thông báo truy tìm là Trịnh Thị Lợi, sinh năm 1956; Nguyên quán Yên Nghĩa, Ý Yên, Nam Hà; Nơi ĐKHKTT: Số 24 An Trạch, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội. Lợi can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là đối tượng truy nã theo Quyết định số 251, ngày 18/12/1992 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 1cm dưới sau mắt phải.

Đối tượng Trịnh Thị Lợi (dưới) và ảnh chứng minh nhân dân của đối tượng Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: CACC

Đối tượng cuối cùng là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1959; Nơi ĐKHKTT: số 4, ngõ 6, tổ 116, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Nhung can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã số 26, ngày 22/10/2001 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 1cm sau mép phải.

Công an TP.Hà Nội đề nghị quần chúng nhân dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm; tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nếu ai biết thông tin hoặc nhìn thấy đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội theo địa chỉ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Đội 2) CATP Hà Nội, địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội hoặc liên hệ số điện thoại: 0983.532.865 (Đ/c Phương Văn Thành - ĐTV); 0982.876.699 (Đ/c Nguyễn Duy Bình - ĐTV); 0966.695.102 (Đ/c Phạm Trung Hiếu - ĐTV) để kịp thời truy bắt đối tượng truy nã.