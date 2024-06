Công an bắt "nóng" 2 đối tượng trong nhóm dùng hung khí chém người trọng thương

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, trước đó, chiều ngày 7/6, ông N.V.L (SN 1969, trú KP.1, phường Đức Long) đến Công an xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết trình báo người cháu của ông là N.M.Q (SN 2009, trú cùng nhà với ông L.) đã bị một nhóm đối tượng chém gây thương tích, phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Một đối tượng bị Công an TP Phan Thiết bắt "nóng" và hung khí gây án. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Phan Thiết đã truy xét nhanh nhóm dùng hung khí chém gây thương tích cho anh N.M.Q gồm 5 đối tượng: N.T.P (SN 2008, trú thôn Tiến Hải xã Tiến Thành), P.T.N (SN 2007, K).2, P.Đức Long), N.M.T (SN 2005), L.C.V (SN 2007, cùng trú thôn Tiến Hải xã Tiến Thành) và V.N.H (SN 2009, trú P.Đức Long).

Sau khi gây án, nhóm đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến sáng 8/6, Công an TP.Phan Thiết đã truy bắt được 2 đối tượng là: P.T.N (SN 2007) và N.T.P(SN 2008).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn bộc phát. Hiện Công an TP.Phan Thiết đang tập trung truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.