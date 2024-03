Công an phường kiểu mẫu ở phố núi Sơn La Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị ở phố núi Sơn La

Quyết Thắng và Tô Hiệu là 2 phường của TP Sơn La (Sơn La) được lựa chọn là đơn vị điểm xây dựng mô hình Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Qua hơn 1 năm triển khai, những chuyển biến tích cực trên địa bàn đã tạo được niềm tin trong nhân dân.