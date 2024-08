Công an Quảng Trị phá chuyên án “khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua livestream”

Ngày 1/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm"; ra quyết định khởi tố bị can, tạm giữ và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ phục vụ việc xử lý đối với 18 đối tượng còn lại trong chuyên án CNC1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị khen thưởng cho các đơn vị phá chuyên án "khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua livestream". Ảnh: Kiều Hảo (Công an tỉnh Quảng Trị)

Theo hồ sơ của cơ quan công an, qua triển khai biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một ứng dụng quốc tế có hoạt động livestream thực hiện các cuộc gọi có nội dung khiêu dâm, trong đó có liên quan một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sau khi được báo cáo, đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị nhận định, đây là vụ việc có tính chất phức tạp, được tổ chức chặt chẽ, có nhiều đối tượng ở nhiều địa phương tham gia, có thủ đoạn hoạt động tinh vi; hành vi truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ thông qua phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, văn hoá xã hội, đạo đức lối sống.

Vì vậy, đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị yêu các lực lượng cần khẩn trương đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm, không để kéo dài gây hệ luỵ cho xã hội.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Gio Linh xác lập chuyên án CNC1 để tổ chức đấu tranh.

Qua điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 10/7, Ban chuyên án đã triệu tập, đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của 20 đối tượng liên quan (trong đó có 1 đối tượng ở tỉnh Thái Nguyên và 19 đối tượng ở tỉnh Quảng Trị), thu giữ 37 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, cùng nhiều thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội. Quá trình điều tra đã chứng minh được hành vi phạm tội của các đối tượng.

Từ vụ án trên, cơ quan công an cảnh báo đến nhân dân, hoạt động tội phạm trên không gian mạng đang len lỏi ngày càng sâu và tác động đến mọi đối tượng, thậm chí lợi dụng, lôi kéo, sử dụng, xâm phạm đến người chưa thành niên nhằm mục đích vụ lợi. Với trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội phải luôn tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em, người thân, học sinh… nhận diện rõ thủ đoạn của các đối tượng, cẩn trọng trước lời mời kết bạn với nhóm, cá nhân lạ trên không gian mạng, không kết nối các đường link có nội dung xấu, độc, thiếu lành mạnh; có nhận thức, kỹ năng khi tham gia mạng xã hội để phòng tránh nguy cơ bị lợi dụng, xâm hại.

Ghi nhận sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra và Công an huyện Gio Linh.