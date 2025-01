Công an tạm giữ tài xế lái xe tải tông chết 6 người ở Nghệ An Công an tạm giữ tài xế lái xe tải tông chết 6 người ở Nghệ An

Cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế Vũ Văn Hảo. Đây là tài xế trong vụ xe tải lao vào cửa hàng ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, làm 6 người chết.