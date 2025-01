Ông Lưu Bình Nhưỡng lĩnh án 13 năm tù, ông Lê Thanh Vân bị tuyên 7 năm tù

Như Dân Việt đã đưa tin, từ ngày 7/1 đến ngày 13/1, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên toà sơ thẩm, xét xử các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng – cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Lê Thanh Vân – cựu Uỷ viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, Nguyễn Văn Vương – cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước, Phạm Minh Cường (Thái Bình, lao động tự do), Vũ Đăng Phương (Thái Bình, lao động tự do).

Trưa 13/1, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định, tuyên bố các bị cáo Phạm Minh Cường, Vũ Đăng Phương phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng lĩnh tổng hình phạt cho 2 tội danh là 13 năm tù. Ảnh: NH

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Các bị cáo Nguyễn Văn Vương, Lê Thanh Vân phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Về hình phạt, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định như sau:

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Vân đã hoàn thành, nhưng số tiền bị cáo nhận ít hơn nên áp dụng chính sách khoan hồng với bị cáo Vân. Toà quyết định, tuyên phạt bị cáo Vân 7 năm tù. Ảnh: Truyền hình Thái Bình

Bị cáo Phạm Minh Cường: 7 năm tù, tổng hợp hình phạt của bản án trước, buộc Cường phải chấp hành bản án 11 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng: 3 năm tù tội "Cưỡng đoạt tài sản", 10 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nhưỡng chấp hành bản án 13 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Vân: 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương: 14 năm tù.

Bị cáo Vũ Đăng Phương 6 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước, buộc Phương phải chấp hành bản án 8 năm 9 tháng tù.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, với vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, Phạm Minh Cường là người khởi xướng, chịu trách nhiệm chính. Bị cáo Vũ Đăng Phương được Cường giao nhiệm vụ, giữ vai trò thực hành. Với ông Lưu Bình Nhưỡng, ông này được xác định là đồng phạm, nhưng với vai trò thứ yếu. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương và môi trường đầu tư.

Với vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp giải quyết vụ án dân sự xảy ra tại Toà án nhân dân TP.Hải Phòng để trục lợi, HĐXX nhận định, đủ cơ sở kết luận anh Bùi Văn Thao (Hải Phòng) là người làm cho Cường, biết Cường quen bị cáo Nhưỡng nên đã nhờ giúp đỡ, can thiệp với toà án xử theo hướng có lợi cho anh Thao. Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng tư cách Đại biểu Quốc hội, chuyển đơn đến cơ quan chức năng TP.Hải Phòng. Hành vi can thiệp của bị cáo Nhưỡng được xác định có lồng ghép ý chí chủ quan của bị cáo này vào việc chuyển đơn. Bị cáo Nhưỡng đã ban hành phiếu chuyển đơn sau khi đã nhận được bộ cánh cửa gỗ (trị giá 75 triệu đồng), được Thao hứa cảm ơn 1 suất đất trị giá khoảng 160 triệu đồng. Hành vi của bị cáo Nhưỡng đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Trong vụ án lợi dụng chức vụ, qyền hạn can thiệp phê duyệt dự án Quế Võ III của tỉnh Bắc Ninh để trục lợi, HĐXX nhận thấy, tại toà bị cáo Nhưỡng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bị cáo đã ban hành các văn bản gửi các cơ quan chức năng có liên quan để giúp doanh nghiệp. Cuối cùng bị cáo đã nhận 300.000USD từ doanh nghiệp.

Trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp phê duyệt dự án khu dân cư khu dịch vụ phía Bắc kênh làm mát Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (Dự án 36ha) để hưởng lợi, HĐXX nhận định, tại toà bị cáo Vương, Nhưỡng đã thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng thể hiện. Với bị cáo Vân, ông này là Đại biểu Quốc hội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, làm phiếu chuyển đơn nhằm trục lợi 1 lô đất ở xã Vân Nội (Đông Anh, TP.Hà Nội) và 1.000m2 đất ở Hạ Long (Quảng Ninh). Việc bị cáo Vân và người bào chữa trình bày hành vi không cấu thành tội phạm là không có cơ sở chấp nhận.

Tại diện tích đất Vương cho ông Vân, ông Nhưỡng tại xã Vân Nội, tại thời điểm Vương bàn bạc với bị cáo Vân, Nhưỡng, Vương đã thực hiện thuế người đo đạc, các bị cáo Vân, Nhưỡng đã sang xem đất, sau đó đã đưa căn cước của con cho Vương. Với diện tích hứa cho tặng tại Dự án 36ha là 1.000m2, do đây là dự án khu dân cư, Vương thoả thuận việc can thiệp, tác động. Các bị cáo Vương, Nhưỡng, Vân biết Dự án 36ha đã bị thu hồi, nhưng Vương bàn bạc với bị cáo Vân, Nhưỡng, 2 bị cáo đã dùng quyền hạn của mình chuyển đơn với mong muốn tiếp tục cho Công ty Hạ Long thực hiện dự án, nhằm trục lợi lô đất ở xã Vân Nội và 1.000m2 ở dự án tại Hạ Long. Việc UBND tỉnh Quảng Ninh từ chối cho Công ty Hạ Long tiếp tục thực hiện dự án là nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo.

Trong vụ án này, Vương là người khởi xướng, lôi kéo bị cáo Vân, Nhưỡng nên chịu hình phạt cao nhất. Bị cáo Nhưỡng giữ vai trò thực hành tích cực; bị cáo Vân giữ vai trò thứ yếu. Trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp dự án thăm dò khoáng sản đất đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại đồi Bắc Sơn (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để hưởng lợi, HĐXX nhận định, đủ cơ sở xác định các bị cáo đã nhận tiền của doanh nghiệp, thực hiện hành vi vi phạm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Nguyễn Văn Vương, Lê Thanh Vân ở tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

Với bị cáo Vân, hành vi phạm tội của ông này đã hoàn thành, nhưng số tiền bị cáo nhận ít hơn nên khi lượng hình HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng với bị cáo này.