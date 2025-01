Vụ xe tải lao vào cửa hàng làm 6 người chết: Tài xế không có nồng độ cồn, ma tuý, xe mới kiểm định

Liên quan đến vụ xe tải lao vào cửa hàng tông chết 6 người vừa xảy ra tại địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Theo đó, vào khoảng 17h ngày 12/1, tại Km 21+800, Tỉnh lộ 543D, thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường nơi chiếc xe tải lao vào cửa hàng bên đường tông chết 6 người trong một gia đình. Ảnh PV

Thời điểm đó, xe ô tô tải chở lá dong mang biển kiểm soát: 37C-537.03 (loại xe 1,5 tấn) đang lưu thông theo hướng đi từ xã Na Ngoi về xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn do anh Vũ Văn Hảo (SN 1982, trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương) điều khiển xuống dốc bị mất lái đâm vào nhà dân. Vụ tai nạn đã làm 6 người chết (5 người chết tại chỗ, 1 người chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện).

Cụ thể, 5 nạn nhân tử vong tại hiện trường là: Và Thiêm Ph. (SN 2018), Và Xuân Đ. (SN 2016), Vừ Y D. (SN 2005), Và Y M. (SN 2014), Và Y D. (SN 2023). Nạn nhân Lê Thị Kh. (SN 1985) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người thân các nạn nhân khóc ngất trước đau thương quá lớn. Ảnh PV

Báo cáo cũng nêu rõ, qua kiểm tra lái xe, không có nồng độ cồn và ma túy, xe đã được kiểm định cách đây 2 tháng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã nắm bắt thông tin và chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp UBND huyện Kỳ Sơn, chính quyền địa phương trực tiếp đến hiện trường, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh PV

Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng, Công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.