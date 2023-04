Về thông tin "có người bị chích kim tiêm khi chạy bộ trong khu đô thị Sala" lan truyền trên mạng gần đây Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã nắm thông tin và rà soát. Đến nay không có bị hại nào đến trình báo với cơ quan công an, không nhận được đơn trình báo nào.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin, Công an TP.HCM đã làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin vụ việc. Tại buổi làm việc, chủ tài khoản nói vụ việc được nghe từ người khác, sau đó về viết lại và đăng lên mạng xã hội.

Công an TP.HCM thông tin về vụ người bị chích kim tiêm khi chạy bộ trong khu đô thị Sala. Ảnh: Quang Sung

Ông Hà khẳng định, thông tin trên mạng đăng tải không đúng sự thật, thông tin chỉ nghe từ người khác và suy đoán. Theo ông Hà, các cá nhân khi đưa thông tin lên mạng xã hội thì phải kiểm chứng, không nên chỉ nghe kể rồi đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 3/4, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin hai cô gái đã dùng kim tiêm chích vào người đi bộ trong khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Theo thông tin lan truyền trên mạng, thông tin này do một tài khoản Facebook tên L.K.T đăng tải.

Cụ thể, nội dung lan truyền: “Em trai của mình bị 2 phụ nữ lạ mặt chạy xe chích kim tiêm vào người khi đang đi dạo tại khu đô thị Sala. Lúc đó, có một người đàn ông khác cũng bị chích kim 2 lần khi đang chạy bộ gần đó...".

Tài khoản này cũng thông tin là nhà quá xa, và sợ nên người em trai chưa trình báo công an. Tài khoản này cũng kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để mọi người cùng cảnh giác.