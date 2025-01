Công an triệu tập nhân viên xe buýt hành hung tài xế xe công nghệ ở TP.HCM

Ngày 8/1, Công an quận 3, TP.HCM, đã triệu tập Võ Tấn An (sinh năm 1987, cư trú tại Đồng Nai) để lấy lời khai, làm rõ vụ việc hành hung một tài xế xe công nghệ trên đường Điện Biên Phủ, thuộc phường Võ Thị Sáu.

Theo thông tin ban đầu, Võ Tấn An là nhân viên tuyến xe buýt số 30 (Chợ Tân Hương - Đại học Quốc Gia). Vào trưa ngày 7/1, trong lúc di chuyển gần giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, An đã dùng gậy đánh vào tay anh N.B.T (sinh năm 1989), một tài xế công nghệ.

Tài xế công nghệ bị nhân viên tuyến xe buýt 30 hành hung. Ảnh: X.H.

Hành động này dẫn đến xô xát giữa hai bên, gây cảnh giằng co và vật lộn ngay trên đường phố. Người dân xung quanh nhanh chóng can thiệp, ngăn chặn sự việc. Sau đó, An rời khỏi hiện trường với cây gậy trên tay.

Tài xế công nghệ N.B.T kể lại: "Đường lúc đó rất đông, tôi chạy xe chậm rãi. Phía sau, xe buýt liên tục bóp còi giục, nhưng tôi không thể tăng tốc. Khi gần đến đèn đỏ, nhân viên xe buýt bất ngờ dùng gậy sắt đánh vào tay tôi kèm theo lời lăng mạ".

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Võ Thị Sáu đã có mặt, đưa các bên liên quan về trụ sở để lấy lời khai. Đồng thời, cảnh sát đã trích xuất hình ảnh từ camera hành trình trên xe buýt cũng như các camera an ninh khu vực để điều tra và làm rõ vụ việc.