Chuẩn bị diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp cháy, nổ tại nơi tập trung đông người đầu tiên trên cả nước

Theo PC07, cuộc diễn tập có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Ban Giám hiệu Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP.HCM, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Công an tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh… Huy động khoảng 126 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Gồm: rô bốt chữa cháy, tàu chữa cháy, xe chỉ huy, xe nước chữa cháy, xe thang, xe chở phương tiện, xe chữa cháy phá dỡ đa năng, xe cấp cứu...