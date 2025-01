Tài xế công nghệ bị nhân viên xe buýt ở TP.HCM "tác động vật lý"

Ngày 7/1, Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, đang tiến hành lấy lời khai các bên liên quan để điều tra vụ việc một nhân viên xe buýt hành hung tài xế công nghệ ngay trên đường.

Trưa cùng ngày, anh N.B.T. (sinh năm 1989), một tài xế công nghệ, đang chở khách trên đường Điện Biên Phủ. Khi gần tới giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, anh bất ngờ bị một nhân viên xe buýt tuyến số 30 (chạy tuyến Chợ Tân Hương - Đại học Quốc gia) dùng gậy tấn công vào tay.

Hai bên xảy ra giằng co, vật lộn ngay giữa lòng đường. May mắn, người dân xung quanh đã kịp thời can ngăn. Sau đó, nhân viên xe buýt đã cầm gậy rời khỏi hiện trường.

Tài xế xe ôm công nghệ bị nhân viên xe buýt hành hung. Ảnh: X.H.

"Lúc đó, đường đông đúc nên tôi di chuyển rất chậm. Tài xế xe buýt liên tục bấm còi, nhưng tôi vẫn đi từ từ. Khi đến gần đèn đỏ, phụ xe buýt bất ngờ cầm gậy sắt đánh vào tay tôi và mắng chửi," anh T. bức xúc chia sẻ.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng CSGT Đội Bàn Cờ ngay lập tức có mặt, hỗ trợ đưa các phương tiện vào lề đường để giảm kẹt xe.

Nhận tin báo, Công an phường Võ Thị Sáu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa các bên liên quan về trụ sở để làm rõ. Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera hành trình của xe buýt và các camera an ninh xung quanh để phục vụ công tác điều tra.