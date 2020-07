Công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ tại nạn thảm khốc làm 8 người tử vong ở Bình Thuận

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong tại Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận.

Vào khoảng 01h10 ngày 21/7/2020, tại Km 1767 trên Quốc lộ 1A thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn ở Bình Thuận (ảnh Bộ Công an).

Chiếc xe ô tô tải biển số 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (sinh năm: 1991; hộ khẩu thường trú tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) điều khiển, trên xe có Phạm Văn Tâm (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Khánh Cam 1, phường Ba Ngòi, TP.Cam Ranh, Khánh Hoà) lưu thông hướng Đồng Nai đi Phan Thiết đã va chạm với xe ô tô khách biển số 86B-010.87 do Lê Thanh Trúc (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) điều khiển trên xe chở 13 người lưu thông hướng Phan Thiết đi Đồng Nai.

Vụ TNGT làm 8 người chết (trong đó 6 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 1 người tử vong tại bệnh viện), 7 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đều đa chấn thương và thương tích nặng vùng đầu, cổ.

Nguyên nhân xác định ban đầu do xe ô tô khách biển số 86B-010.87 đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ TNGT; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.