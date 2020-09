Công dân tra cứu xe vi phạm giao thông qua website của Công an Hà Nội như thế nào?

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội vừa bổ sung mục tra cứu xe vi phạm giao thông vào cổng thông tin của Công an Thành phố. Qua đây, công dân có thể tra cứu xe vi phạm để nắm bắt tình hình phương tiện.

Cụ thể, thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng thuận tiện trong tra cứu phương tiện vi phạm Luật Giao thông và phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã bổ sung mục "Tra cứu xe vi phạm giao thông" trên Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố.

Người dân có thể kiểm tra xe ô tô của mình có vi phạm, bị phạt nguội hay không. Từ đó người dân kịp thời nộp phạt đúng thời hạn, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Giao diện mục "Tra cứu xe vi phạm" vừa được Công an TP.Hà Nội bổ sung lên website. Để tra cứu, người dân cần thực hiện theo các bước như sau: Bước 1: Truy cập vào website của Công an Hà Nội: https://congan.hanoi.gov.vn/ Phần tra cứu xe vi phạm giao thông nằm ở phần "Thông tin hữu ích". Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin vào các ô: Loại phương tiện, biển số xe và 5 số cuối của số khung, hoặc số máy. Ví dụ: Bạn muốn tra cứu biển số xe mô tô, biển số xe của bạn là 29H1 - 123.45 thì điền 29H112345… Tiếp đó nhập mã xác thực, nhấn nút "Tra cứu" và nhận kết quả. Bước 3: Đọc kết quả Nếu xe bạn có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm vi phạm… Nếu xe không vi phạm, trang web sẽ hiện dòng chữ "không tìm thấy kết quả" ở phía dưới. Giao diện "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh" của Cục Cảnh sát giao thông nằm ở vị trí khá nổi bật, ngay phía trên cùng bên phải của website. Trước đó, ở website của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cũng đã có mục "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh". Mục đích giúp công dân nắm bắt được tình hình phương tiện mình sử dụng.



