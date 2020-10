"Công Phượng 2.0" bị treo giò vì xúc phạm trọng tài

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đưa ra quyết định kỉ luật tại giải hạng Nhì Quốc gia 2020:



Quyết định số 359/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Trường Sinh, trợ lý huấn luận viên của đội Công An Nhân Dân do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài tại trận đấu giữa hai đội Gia Định và Công An Nhân Dân ngày 17/10/2020 trên sân thi đấu Tân Hiệp, TP.Hồ Chí Minh tại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia – On Sports 2020.

Quyết định số 360/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 04 trận kế tiếp đối với cầu thủ Huỳnh Tiến Đạt (số 10) của đội Công An Nhân Dân do có các hành vi: Thiếu văn hóa, đe dọa trọng tài tại trận đấu giữa hai đội Gia Định và Công An Nhân Dân ngày 17/10/2020 trên sân thi đấu Tân Hiệp, TP.Hồ Chí Minh tại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia

Hình phạt này được đưa ra khi cầu thủ cho mượn của HAGL đã có hành vi xúc phạm và đe dọa trọng tài trong trận gặp Gia Định ngày 17/10.

CLB CAND đã ra về với thất bại 1-2 trước Gia Định, Tiến Đạt cũng nhận thẻ đỏ vào phút thứ 88. Đây cũng là trận thua khiến CAND bị san bằng điểm số với Gia Định trên BXH. Như vậy, Tiến Đạt sẽ không thể tham dự các trận đấu của CAND từ giờ cho đến 6/11.

Huỳnh Tiến Đạt là một trong những cái tên của U22 Việt Nam hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các fan nữ. Chàng cầu thủ trẻ tuổi này chỉ mới sinh năm 2000, quê ở Bình Định. Huỳnh Tiến Đạt là thành viên lứa năng khiếu của HAGL nhưng chỉ sau khoảng thời gian 2 năm rèn luyện không biết mệt mỏi, 10X đã chính thức được bổ sung vào lứa học viện HAGL.

Theo như những đánh giá của các chuyên gia, Huỳnh Tiến Đạt có thể sẽ trở thành "Công Phượng 2.0" trong những năm sắp tới nhờ sự tương đồng trong lối chơi so với người đàn anh của mình. Trợ lí HLV CAND cũng sẽ nhận hình phạt tương tự và bị đình chỉ 3 trận đấu do có hành vi thiếu tôn trọng với trọng tài.

CAND sẽ thiếu đi chủ lực cho những trận đấu sắp tới khi họ đang chạy đua cho ngôi vị đầu bảng B.