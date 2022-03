Công Phượng toả sáng, HAGL vẫn chưa biết thắng

Công Phượng lập cú đúp

Trước khi bước vào trận tiếp CLB Viettel chiều nay, HAGL đã trải qua quãng khởi đầu mùa giải đầy khó khăn với 2 trận hoà (hoà Nam Định và HL.Hà Tĩnh cùng tỷ số 0-0) và 1 thua (thua SLNA 0-2).

Rất may cho HAGL là HLV Kiatisuk đã kịp âm tính với Covid-19 để di chuyển từ Vinh về Pleiku trong ngày hôm qua để xuất hiện trực tiếp trên băng ghế chỉ đạo các học trò. Thêm vào đó, việc HLV ĐT Vietj Nam Park Hang-seo dự khán cũng giúp các tuyển thủ quốc gia đang khoác áo HAGL có thêm động lực thể hiện mình.

Công Phượng lập cú đúp trong trận HAGL hoà Viettel 2-2. Ảnh: 24h

HAGL nhập cuộc với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc, chủ động đẩy cao đội hình tấn công và sớm có bàn vượt lên dẫn trước. Đó là tình huống trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su đã thực hiện quả ném biên tốt bên cánh phải để Brandao đánh đầu làm tường ngược ra cho Công Phượng vô-lê rất nhanh bằng chân trái không thuận mở tỷ số.

Sự hưng phấn đã xuất hiện trong những đường bóng của HAGL nhưng Viettel cũng biết cách khiến đội chủ nhà phải trả giá sau những đường phản công sắc lẹm.

Phút thứ 9, Hoàng Đức chuyền tinh tế cho chân sút người Brazil Geovane băng xuống dứt điểm quyết đoán gỡ hoà 1-1.

HAGL ăn mừng bàn thắng vào lưới Viettel, đáng tiếc là cuối cùng họ lại không bảo vệ được thành quả. Ảnh: 24h

Đúng vào thời điểm thế trận cân bằng đang dần được xác lập thì một sai lầm rất... buồn cười của trung vệ Đức Chiến (số 21) đã khiến Viettel một lần nữa nhận bàn thua phút 25.

Từ cú sút xa không có gì nguy hiểm của Kim Dong-su ở cự ly ngoài 30m, Đức Chiến nhoài người cố gắng cản phá không khác gì một... thủ môn và để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Công Phượng tự tin thực hiện cú panenka đánh lừa thủ môn Nguyên Mạnh nâng tỷ số lên 2-1.

HAGL lại lo hàng thủ

Như một sự trêu đùa của số phận, trong ngày hàng công HAGL đã "nhả đạn" ở V.League thì hàng thủ của họ lại tiếp tục mắc những sai lầm, tỏ ra thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định.

CLB Viettel chơi tấn công không có gì ấn tượng nhưng cuối cùng họ một lần nữa lại tìm được bàn gỡ trong hiệp 2.

Vấn đề ở hàng phòng ngự của Viettel đã xuất hiện ở phút 60 khi trung vệ Kim Dong-su mắc sai lầm phá bóng hỏng nhưng pha lao vào dứt điểm cận thành của Trương Văn Thiết không thắng được thủ môn Tuấn Linh vốn đã lao ra khép góc rất nhanh.

Và rồi ở vào những thời điểm tưởng như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của HAGL, thì khả năng "sát thương" của nhà đương kim vô địch Viettel lại lên tiếng.

CLB Viettel đã giữ được 1 điểm rời sân Pleiku. Ảnh: 24h

Phút 83, Nguyễn Đức Hoàng Minh (số 17) mới vào sân thay người đã tận dụng tối đa sự hớ hênh của hàng thủ HAGL, nhận đường chuyền bất ngờ từ giữa sân của Hữu Thắng, thoát xuống đối mặt hạ gục thủ môn Tuấn Linh gỡ hoà 2-2.

Trận đấu được bù giờ 6 phút nhưng HAGL vẫn không thể ghi thêm bàn thắng, chấp nhận chia điểm chung cuộc.

Với kết quả này, Viettel (7 điểm/3 trận) vẫn bất bại và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp do cùng bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua (+4 so với +2) so với CLB Hải Phòng.

Còn HAGL (3 điểm/4 trận) vẫn lận đận ở nửa dưới bảng tổng sắp và trên hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại V.League 2022.