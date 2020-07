Công Phượng và Bùi Tiến Dũng tỏa sáng, TP.HCM tạm dẫn đầu V.League

Trước trận đấu với Than Quảng Ninh, phong độ của TP.HCM không thực sự tốt. Thất bại 1-2 trước B.Bình Dương ở vòng 8 đã khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Sài Gòn FC, đồng thời khoảng cách với các đội xếp sau bị thu hẹp đáng kể.

Trong khi đó, sân nhà là điểm tựa với Than Quảng Ninh. Sau 4 trận đã chơi trên sân Cẩm Phả, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã giành tới chiến thắng. Chính khả năng chơi sân nhà tốt đã giúp Than Quảng Ninh giành được vị trí thứ 4 sau 8 vòng đấu.

Các cầu thủ TP.HCM ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Công Phượng. Ảnh: Bongdaplus

Mặc dù vậy, TP.HCM đã có sự khởi đầu tốt hơn hẳn so với Than Quảng Ninh. Ngay phút thứ 5, sau khi đồng đội dứt điểm không tốt, Công Phượng đã chớp thời cơ rất nhanh dứt điểm một chạm tinh tế, ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Những phút thi đấu sau đó trong hiệp một, Than Quảng Ninh chơi tấn công và tạo được sức ép rất mạnh nhờ sự cơ động bên cánh phải của Nghiêm Xuân Tú. Nhưng do dứt điểm thiếu chính xác, cộng thêm khả năng cản phá xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng bên phía TP.HCM nên Than Quảng Ninh không thể ghi bàn. Đây là điều khiến HLV Phan Thanh Hùng không hài lòng, khi Trung Hiếu, Quách Tân, Hồng Quân, Hai Long... quá vô duyên, dù cơ hội dành cho họ không phải ít.

Phút 25, TP.HCM có bàn nhân đôi cách biệt. Từ quả phạt góc do Phi Sơn thực hiện, Amido Balde đã đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Bùi Tiến Dũng đã chơi tốt trong trận đấu đầu tiên ra sân tại V.League 2020. Ảnh: Bongda24h

Sang hiệp hai, Than Quảng Ninh tiếp tục dâng đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không mang lại hiệu quả. Ngược lại, đến phút 50, Công Phượng đá phạt góc để Viết Phú tận dụng thời cơ ghi bàn thứ ba cho TP.HCM.

Những phút thi đấu còn lại, Than Quảng Ninh đã cố gắng để tìm bàn thắng danh dự, nhưng không thành công. Trong khi đó, TP.HCM chơi chắc chắn để bảo toàn chiến thắng. Với 3 điểm giành được ở vòng này, TP.HCM tạm vươn lên đứng đầu bảng với 17 điểm, hơn Sài Gòn FC 1 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận.