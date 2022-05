Công ty con Google tại Nga nộp đơn xin phá sản

Từ lâu, Nga đã sử dụng biện pháp kiểm duyệt và tuyên truyền để định hình dư luận, nhưng các mạng xã hội có trụ sở tại Mỹ như Facebook, Twitter và YouTube đã hoạt động với sự tự do hạn hẹp tương đối trong nhiều năm, và người Nga đã sử dụng chúng để chia sẻ ý kiến chính trị một cách tự do. Nhưng trong năm qua, Nga đã nhiều lần phạt Google vì hành vi từ chối xóa nội dung mà Moscow không thích và cho là bất hợp pháp.

Việc Tổng thống Vladimir Putin tấn công Ukraine và các luật kiểm duyệt mới nghiêm ngặt đã làm tăng sức ép của chính phủ lên các nền tảng mạng xã hội phương Tây trong những tháng gần đây. Các nhà chức trách Nga đã cáo buộc YouTube của Google tham gia vào "cuộc chiến thông tin" chống lại Nga, và phạt công ty vì không xóa "nội dung bị cấm" về cuộc chiến ở Ukraine. YouTube đã chặn các kênh truyền thông do nhà nước Nga hậu thuẫn kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Công ty con của Google tại Nga có kế hoạch nộp đơn phá sản sau khi nhà chức trách Nga thu giữ tài khoản ngân hàng của công ty, khiến họ không thể trả lương cho nhân viên và nhà cung cấp. Ảnh: @AFP.

Trong một thông báo được công bố hôm 18/5 trên Fedresurs, cơ quan đăng ký tài chính của Nga nhận định, đơn vị của Google tại Nga đã dự đoán từ ngày 22 tháng 3 năm nay là "sự phá sản của chính mình và không thể thực hiện các nghĩa vụ tài chính". Vốn dĩ chi nhánh Google Nga cho biết đã kiếm được 134,3 tỷ rúp (khoảng 2,086 tỷ USD) tại Nga vào năm 2021 và sử dụng hơn 100 nhân viên.





Người phát ngôn của Google, Julie Tarallo McAlister cho biết, công ty con của Google tại Nga có kế hoạch nộp đơn phá sản sau khi nhà chức trách Nga thu giữ tài khoản ngân hàng của họ, khiến họ không thể trả tiền cho nhân viên và nhà cung cấp, nhưng các dịch vụ miễn phí bao gồm tìm kiếm và YouTube sẽ tiếp tục hoạt động.

Thực tế, Đơn vị Alphabet đã phải chịu áp lực ở Nga trong nhiều tháng vì không thể xóa nội dung mà Moscow cho là bất hợp pháp và hạn chế quyền truy cập vào một số phương tiện truyền thông Nga trên YouTube, nhưng Điện Kremlin cho đến nay đã ngừng chặn quyền truy cập vào các dịch vụ của công ty.

Người phát ngôn của Google cho biết: "Việc chính quyền Nga thu giữ tài khoản ngân hàng của Google tại Nga khiến văn phòng tại Nga của chúng tôi không thể hoạt động, bao gồm việc tuyển dụng và trả lương cho nhân viên tại Nga, trả tiền cho nhà cung cấp, cũng như đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khác".

Cơ sở dữ liệu của Cơ quan dịch vụ tài chính Liên bang của Nga đã liệt kê hai vụ tịch thu kể từ giữa tháng 3, mà không nêu rõ số tiền, cũng như các khoản tiền phạt và phí thi hành án khác. Cơ quan Dịch vụ này xác nhận rằng họ đã thu giữ tài sản và tài sản của chi nhánh Google.

Thực tế, Google xác nhận họ đã chuyển nhiều nhân viên của mình ra khỏi Nga kể từ khi Moscow gửi hàng chục nghìn binh sĩ tới Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Nhưng một số đã chọn ở lại.

Google, công ty đã tạm dừng bán quảng cáo và hầu hết các hoạt động thương mại khác ở Nga, cho biết các dịch vụ miễn phí của họ, bao gồm Gmail, Maps, Android và Play, sẽ vẫn có sẵn cho người dùng Nga. "Mọi người ở Nga tin tưởng vào các dịch vụ của chúng tôi để truy cập thông tin chất lượng và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ miễn phí như Tìm kiếm, YouTube, Gmail, Maps, Android và Play", người phát ngôn của Google nói thêm.

Hôm 18/5, Nga cho biết họ không có kế hoạch chặn YouTube của Google, bất chấp những lời đe dọa và tiền phạt lặp đi lặp lại, thừa nhận rằng động thái như vậy có thể khiến người dùng Nga phải chịu thiệt hại và do đó nên tránh. Hãng tin TASS đưa tin rằng, Giám đốc điều hành Rostelecom Mikhail Oseevskiy cho biết, Google đang hoạt động bình thường trong nước, bao gồm tất cả các máy chủ của mình. Trong khi đó, YouTube cực kỳ phổ biến ở Nga và nhiều người kiếm sống thông qua các kênh mà nền tảng này mang lại.

Cơ sở dữ liệu Spark của hãng tin Interfax cho thấy, doanh thu năm 2021 của công ty con tại Nga của Google là 134,3 tỷ rúp (khoảng 2,086 tỷ USD). Tháng trước, Alphabet cho biết, Nga chiếm 1% doanh thu của họ trong năm ngoái, tương đương khoảng 2,6 tỷ USD.

Mặc dù Nga không đi xa đến mức cấm các dịch vụ của Google trong nước, nhưng Nga đã cấm Facebook và Instagram kể từ khi xâm lược Ukraine, phán quyết rằng các nền tảng này là "cực đoan" và chặn truy cập vào các trang web của họ, với các mức độ thành công khác nhau, trong nỗ lực kiểm soát thông tin mà người Nga nhận được trực tuyến về chiến tranh.

Thay vào đó, họ đã tìm cách quảng bá các lựa chọn thay thế tại địa phương, chẳng hạn như Facebook lookalike VKontakte và RuTube, một nền tảng lưu trữ video, cả hai đều thuộc sở hữu của công ty cổ phần truyền thông thuộc tập đoàn khí đốt nhà nước Nga Gazprom.

Cho đến nay, Google dường như là công ty công nghệ lớn đầu tiên có công ty con ý định nộp đơn xin phá sản ở Nga do hậu quả của cuộc chiến Ukraine. Các công ty khác như Apple, Meta và Microsoft đều đã tạm ngừng hoạt động tại nước này nhưng chưa có chi nhánh nào ở Nga tuyên bố phá sản. Công ty khởi nghiệp giao thức ăn do Nga hậu thuẫn, Buyk đã đệ đơn phá sản vào tháng 3 do các lệnh trừng phạt kinh tế được áp dụng đối với nước này. Đầu tuần này, McDonald's thông báo sẽ rời Nga và bán các nhà hàng thức ăn nhanh của mình sau hơn 30 năm hoạt động tại nước này.