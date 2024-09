Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng huy động cả nghìn công nhân dọn rác sau bão số 3

Triển khai kịch bản ứng phó bão số 3, trong đêm 7/9, khi bão tạm yên, cán bộ, công nhân Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, có mặt tại hiện trường để duy trì vệ sinh trên địa bàn Thành phố.

Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đã huy động 1500 cán bộ, công nhân và máy móc tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh Nguyễn Đại.

Lường trước sức tàn phá của bão sẽ ảnh hưởng nặng nề đến môi trường, đồng thời, nắm tình hình trong bão, Ban lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đã triển khai ngay kịch bản về việc tăng cường ứng phó tình hình thời tiết mưa, bão từ ngày 6/9 đến hết cơn bão số 3. Theo đó, 100% công nhân đã sẵn sàng tiếp cận hiện trường để khắc phục vệ sinh môi trường sau bão.

Hơn 100 đầu xe các loại được huy động để vận chuyển rác sinh hoạt, cành cây... đảm bảo vệ sinh môi trường cho thành phố Hải Phòng. Ảnh Nguyễn Đại.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực trọng điểm là dải trung tâm thành phố, rạng sáng 8/9, khi bão vừa yên, 100% cán bộ và công nhân Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đã được huy động để thực hiện duy trì vệ sinh môi trường và thu gom rác trên địa bàn thành phố . Đến chiều 8/9, mọi việc vẫn đang khẩn trương.

Tại dải trung tâm thành phố Hải Phòng cây cối xung quanh gẫy đổ la liệt cản trở các phương tiện giao thông. Ghi nhận tại hiện trường, do nhiều cây to bị gãy đổ, nên sau khi Công ty Công viên cây xanh cắt và cẩu các cây to lên xe thì công nhân chi nhánh mới quét dọn, thu gom được. Vì thế, các đơn vị phải phối hợp rất nhịp nhàng, chỗ nào làm được là làm gọn sạch ngay, chỗ nào Công ty Cây xanh thực hiện cẩu cây to xong là công nhân môi trường tiếp cận thực hiện dọn dẹp luôn, không để lãng phí thời gian.

Công nhân Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng lao động xuyên đêm để dọn dẹp rác sau bão số 3. Ảnh Nguyễn Đại.

Thông tin với PV Dân Việt một lãnh đạo của Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng cho biết, 100% người lao động đã được thông báo từ trước và ý thức vai trò quan trọng của mình nên đều xác định tích cực lao động, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, đảm bảo vệ sinh môi trường, cùng các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị góp phần đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường sớm nhất. "Ngay sau khi bão tan Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đã huy động 1500 cán bộ, công nhân và máy móc tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3". vị lãnh đạo Công ty cho biết.

Bão vừa đi qua, khung cảnh dẫu còn "tan hoang", nhưng khắp nơi đều có bóng dáng những người công nhân Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng ứng trực tại hiện trường trong mưa dông gió bão, khơi thông dòng chảy, đảm bảo đường không úng ngập; mang dòng điện chiếu sáng đến từng con đường, ngõ xóm; hối hả từng chuyến xe thu gom, vận chuyển rác… đảm bảo bình yên cho người dân.

Cũng theo ghi nhận của PV Dân Việt nhờ mặc dù bão số 3 làm phát sinh một lượng rác thải là cành, lá cây khổng lồ. Nhưng trong sáng ngày 8/9 Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đã giải phóng cơ bản cây xanh trên dải trung tâm thành phố đàm bảo giao trông cho người dân đi lại.