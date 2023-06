Công ty vàng Phú Cường từng bị khám xét do nghi vấn buôn lậu kim cương

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng Phú Cường về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng Phú Cường. Ảnh: Bộ Công an



Liên quan vụ án, cơ quan an ninh còn đang điều tra hành vi "Làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác. Thông tin chi tiết về các sai phạm chưa được công bố.

7 năm trước, Công ty vàng Phú Cường từng bị Công an Hà Nội khám xét để làm rõ nghi vấn buôn lậu kim cương.

Theo đó, ngày 6/3/2016, sau nhiều ngày đeo bám, trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với cửa hàng vàng Phú Cường (thuộc Công ty cổ phần thương mại Phú Cường), có địa chỉ tại số 29 Trần Bình Trọng – Hà Nội.

"Động thái tố tụng này xuất phát từ dấu hiệu nghi vấn Công ty Phú Cường buôn lậu kim cương, được trinh sát kinh tế phát hiện, đeo bám từ lâu nay", cán bộ chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế khi đó cho biết.

Công ty CP thương mại Phú Cường được Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp giấy đăng ký kinh doanh, với các lĩnh vực kinh doanh chính là xuất/nhập khẩu, gia công, chế tác và kinh doanh vàng, trang sức, đá quý. Doanh nghiệp này cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và được biết đến là nhà cung cấp, mua - bán kim cương lớn ở Hà Nội.