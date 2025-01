CSGT TP.HCM: Đèn tín hiệu giao thông tắt nên hết hiệu lực, người dân lái xe qua không phạm luật

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) cho biết, Nghị định 168/2024 mới áp dụng có mức phạt cao đã tác động tích cực đến người tham gia giao thông. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục khảo sát và làm việc với CSGT ở các quận, huyện ngoại thành để xem xét, lắp biển thêm thông tin mũi tên được phép rẽ phải ở các giao lộ.

"Các trụ đèn tín hiệu giao thông là thiết bị điện, trục trặc do nhiều nguyên nhân, có thể do cúp điện. Khi phát hiện hư hỏng, trung tâm sẽ sửa chữa. Vụ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ quốc lộ 22 – Giáp Hải (huyện Củ Chi) hôm qua không hoạt động là do cúp điện", vị này cho biết thêm.