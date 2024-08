Cư dân chung cư 6th Element bị phát tán số điện thoại trên "web đen", gạ gẫm đi "sex Tuor"

Cư dân chung cư 6th Element bị hàng trăm cuộc gọi từ số người lạ gạ gẫm bán dâm, đi "sex tour"

Theo phản ánh của chị Trần Thị T.T. (cư dân chung cư 6th Element) ngày 13/8, gia đình chị và nhiều cư dân khác phát hiện 1 loạt danh sách số điện thoại của cư dân đang sinh sống tại chung cư 6th Element bị tung lên trang "web đen" với nội dung khiêu dâm, gái gọi. Sau đó, một số cư dân đã bị gọi điện quấy nhiễu bởi những số điện thoại lạ.

Chung cư 6th Element tại (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) với hơn 600 đại diện chủ sở các căn hộ. Ảnh: Phạm Hưng

Trong đơn trình báo, chị Trần Thị Thu T. cho biết, những cư dân bị tung số điện thoại lên các trang "web đen" đều là những căn hộ thuộc diện tạm đóng một phần phí dịch vụ (tiền điện, nước, phí gửi ô tô, xe máy đều đóng đủ) do phía Ban Quản lý, Ban Quản trị chưa công khai minh bạch bảng kê chi tiết các khoản thu chi, sử dụng quỹ bảo trì của tòa nhà, mặc dù cư dân đã liên tục yêu cầu công khai trong nhiều tháng nay.

Chị T. cho rằng trong thời gian qua, cư dân còn phát hiện dấu hiệu nhập nhèm, khuất tất trong việc chi tiêu tài chính của Ban Quản trị, Ban Quản lý tòa nhà nên việc cư dân yêu cầu công khai các khoản chi là yêu cầu chính đáng, đúng pháp luật bởi đấy là các khoản tiền do cư dân đóng góp, quỹ bảo trì là tiền của toàn bộ cư dân.

Ông Nguyễn Xuân Hưng (thành viên Ban đại diện cư dân) cho biết, được sự ủy quyền của hơn 600 đại diện chủ sở hữu (có chữ ký kèm theo) tại tòa chung cư 6th Element, ngay sau khi sự việc diễn ra, cư dân đã làm đơn trình báo gửi tới UBND phường Xuân La, Công an phường Xuân La, Công an quận Tây Hồ, đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội các nội dung liên quan đến sự việc.

"Rất nhiều cư dân đã bị "khủng bố" tinh thần bằng hàng trăm cuộc gọi từ các số máy lạ. Điển hình trong đó có gia đình cô H.A (70 tuổi, thành viên Ban đại diện cư dân chung cư 6th Elemen), vợ chồng cô H.A đã nhiều lần bị số máy lạ gọi điện quấy nhiễu, gạ gẫm bán dâm, đi "sex tour", ông Hưng khẳng định.

Số điện thoại của cư dân chung cư 6th Element bị đưa lên "web đen" và tin nhắn, cuộc gọi gạ gẫm bán dâm. Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin trên, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ xác nhận đã nhận được thông tin cư dân 6th Element bị đưa số điện thoại lên "web đen".

"Chung cư này có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết nên chúng tôi đang làm rất cẩn thận", lãnh đạo Công an quận Tây Hồ nói và cho biết công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ. Ai sai đến đâu người đó phải chịu trách nhiệm. Khi nào có kết quả cụ thể quận sẽ thông tin tới báo chí.

Vị này cũng cho biết thêm, việc gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự, xâm hại đến người khác, vu khống, khủng bố tinh thần, lăng mạ, xúc phạm... cơ quan công an sẽ giải quyết, xử lý nghiêm.

Cư dân tố Ban quản trị, Ban quản lý chung cư 6th Element mập mờ trong việc thu chi tài chính

Cũng liên quan đến những vấn đề bất ổn, nguy cơ mất an ninh tại tòa nhà 6th Element, đại diện hàng trăm cư dân sinh sống tại đây đã làm đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng phường Xuân La về việc Ban Quản trị tòa nhà chưa làm đúng trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ được giao như: Không thu đủ phần quỹ bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật; không thực hiện đúng Quy chế hoạt động Ban Quản trị tòa nhà đã được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư lần đầu;...

Cư dân chung cư 6th Element căng băng rôn bên ngoài tòa nhà phản đối chủ đầu tư, Ban quản lý không công khai, minh bạch thu chi tài chính, có dấu hiệu đe dọa, quấy nhiễu cư dân... Ảnh: Phạm Hưng

Cụ thể, theo đơn kiến nghị gửi UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) của ông Nguyễn Xuân Hưng (thành viên Ban đại diện cư dân), tòa nhà nổi lên nhiều vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng cư dân như: Ban quản lý tòa nhà - trực thuộc Công ty Cổ phần quản lý nhà Friendly không công khai, minh bạch thu chi tài chính, có dấu hiệu đe dọa, quấy nhiễu cư dân; tòa nhà xuất hiện một nhóm người lạ mặt thường xuyên ấn chuông, làm phiền, quấy nhiễu một số căn hộ; ông Nguyễn Văn Điền - Trưởng Ban quản trị chung cư 6th Element không tiếp dân theo quy chế hoạt động của Ban Quản trị...

"Điều chúng tôi mong muốn là sự minh bạch, công khai các khoản thu, chi tài chính từ Ban quản lý, Ban quản trị. Mặc dù rất nhiều lần cư dân có ý kiến về việc công khai, minh bạch vấn đề thu chi tại tòa nhà. Tuy nhiên, những báo cáo tài chính của Ban quản lý tòa nhà vẫn không đảm bảo yếu tố rõ ràng, minh bạch theo nguyên tắc kế toán, tài chính nên gây bức xúc trong cư dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng", ông Hưng bức xúc nói.