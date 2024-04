Ngày 10/4, VKS tỉnh Khánh Hòa công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với ông Huỳnh Văn Dõng, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC tỉnh) và 5 bị cáo khác cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại CDC Khánh Hòa.

Sau khi nêu quan điểm vụ án, VKS đề nghị tòa tuyên phạt ông Huỳnh Văn Dõng mức án 5 – 6 năm tù. Đối với Trần Quốc Huy (cựu Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, CDC Khánh Hòa), Nguyễn Trường Giang (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam - VNDAT) và Nguyễn Thị Thúy (Giám đốc phòng dự án) đều bị VKS đề nghị cùng mức án 2,5 - 3 năm tù.

Còn bị cáo Cao Văn Cường, chủ hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú và Phan Phương Ngọc, cựu nhân viên khoa Dược - Vật tư y tế CDC Khánh Hòa cùng mức án 1-1,5 năm tù, cho hưởng án treo.

Cựu giám đốc CDC Khánh Hòa bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù. Ảnh: Công Tâm

VKS đề nghị tòa tuyên Công ty CP Dược phẩm Tường Khuê phải bồi thường 1,9 tỷ đồng mà doanh nghiệp này hưởng lợi bất chính trong các gói thầu cung cấp thiết bị y tế cho CDC Khánh Hòa.

Theo VKS, khi còn đương nhiệm Giám đốc CDC tỉnh, bị cáo Dõng còn là Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu của đơn vị. Bị cáo chịu trách nhiệm toàn bộ công tác mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống Covid-19, ký phê duyệt toàn bộ quyết định để tổ chức thực hiện các gói thầu. Tuy nhiên, cựu Giám đốc CDC tỉnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, không đảm bảo khách quan, minh bạch trong đấu thầu, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Tại tòa, bị cáo không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội và đổ lỗi cho cấp dưới nên VKS đề nghị mức án cao nhất so với các bị cáo khác. Đối với bị cáo Huy có vai trò là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, nhưng can thiệp vào công tác đấu thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi nghe VKS đề nghị mức án, bị cáo Huỳnh Văn Dõng bất ngờ nhận hết tội về mình, trái ngược thái độ chối tội và đổ lỗi cho cấp dưới như trong phiên xử trước.

Cựu giám đốc CDC Khánh Hòa và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Công Tâm

Giai đoạn năm 2020 – 2021, CDC tỉnh Khánh Hòa tổ chức mua sắm trang thiết bị, kit test để phục vụ công tác phòng chống Covid-19, bằng hình thức đấu thầu. Quá trình thực hiện, các bị cáo trên đã vi phạm quy định của pháp luật về Luật Đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước gần 16 tỷ đồng.

Quá trình tổ chức đấu thầu, mua sắm hàng hóa vật tư y tế phòng chống Covi-19, ông Dõng và Huy đã thông đồng với Thúy và Giang làm trái quy định pháp luật để Công ty VNDAT trúng 5 gói thầu cung cấp các bộ hóa chất chiết tách IVD (bao gồm cả kit xét nghiệm kèm theo), có tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Hành vi này của các bị cáo đã giúp Công ty VNDAT trúng 5 gói thầu trị giá hơn 14 tỷ đồng thu lợi hơn 350% giá vốn, gây thiệt hại cho nhà nước gần 10 tỷ đồng.



Ngoài ra, Trần Quốc Huy cũng nhận gần 2 tỷ đồng "cám ơn" của Công ty VNDAT, rồi mang về trụ sở CDC tỉnh đưa cho Huỳnh Văn Dõng. Bị cáo Dõng sau đó cho Huy 30 triệu đồng và kế toán CDC Khánh Hòa 50 triệu đồng, số tiền còn lại cựu giám đốc CDC Khánh Hòa quản lý, sử dụng cá nhân.

Đối với cơ sở Phong Phú do Cao Văn Cường làm chủ hộ kinh doanh đã sử dụng thông tin, hồ sơ giả mạo để tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, CDC tỉnh đã xét trúng thầu 37 gói thầu cho cơ sở này với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.