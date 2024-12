Cựu sao Premier League nghỉ thi đấu 6 tuần vì... phẫu thuật mũi cho giống vợ

Sasa Curcic nghỉ thi đấu 6 tuần vì phẫu thuật mũi cho giống vợ

Theo tờ Daily Star, cựu HLV huyền thoại của Aston Villa - Brian Little từng không giấu nổi cơn thịnh nộ khi một ngôi sao của đội bóng phải nghỉ thi đấu tới 6 tuần ở Premier League chỉ để phẫu thuật mũi. Tuy nhiên, điều gây sốc là cầu thủ này dường như không hề hối hận, thậm chí còn tự hào về quyết định của mình.

Cái tên được nhắc đến chính là Sasa Curcic, tiền vệ nổi tiếng với lối chơi kỹ thuật nhưng cũng lắm tai tiếng. Anh gia nhập Aston Villa vào năm 1996 từ Bolton Wanderers với mức giá 3,5 triệu bảng - một con số khổng lồ thời bấy giờ. Tuy nhiên, thay vì tỏa sáng, Curcic lại trở thành nỗi thất vọng lớn khi không ghi được bàn thắng nào trong 29 lần ra sân.

HLV Little (trái) từng nổi điên vì Curcic phải nghỉ thi đấu 6 tuần sau ca phẫu thuật thẩm mỹ ở mũi. Ảnh: Instagram nhân vật.

HLV Brian Little kể lại trên podcast In The Stiffs rằng ông đã nhận được cuộc gọi bất ngờ từ chuyên gia vật lý trị liệu của Aston Villa: "Jim nói với tôi nhanh nhất có thể 'là Sasa Curcic. Anh ấy đang ở London để chuẩn bị phẫu thuật mũi lúc 8 giờ sáng và sẽ không thể thi đấu vào thứ Bảy".

Điều đáng nói là Curcic không chỉ nghỉ một trận mà phải vắng mặt tới 6 tuần. Sau khi phẫu thuật, anh quay lại với chiếc mũi nhỏ nhắn hơn khiến HLV Little chua chát nói: "Sasa Curcic khiến tôi mất 3,5 triệu bảng. Lựa chọn của tôi là phạt cậu ấy 2 tuần lương hoặc đuổi cổ Sasa khỏi CLB nhưng anh ta đã làm điều đó tới hai lần.

Curcic đã trải qua hai ca phẫu thuật khiến cậu ấy phải bỏ lỡ các trận đấu vào giữa mùa giải. Nhưng những chuyện ngớ ngẩn như thế vẫn xảy ra".

Sau đó, vợ cũ của Curcic - Lisa Aldred tiết lộ về lý do anh quyết định phẫu thuật mũi: "Anh ấy luôn muốn có chiếc mũi giống tôi. Nhưng điều khiến Villa tức giận là anh ấy không hề báo trước".