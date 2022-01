Đà Nẵng: 2 nhóm thanh niên mang súng, "bom xăng" hẹn nhau hỗn chiến

Ngày 1/1, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho hay, đã ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên.



Theo đó, tối 28/12/2021, công an quận nhận được tin báo về việc có 2 nhóm thanh thiếu niên đem theo hung khí hẹn nhau hỗn chiến dưới gầm cầu vượt Ngã Ba Huế.

Tang vật được công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, các trinh sát có mặt tổ chức mật phục, ngăn chặn. Khi hai nhóm xuất hiện thì bị cảnh sát vây ráp. Thấy cảnh sát, cả 2 nhóm bỏ chạy tán loạn, vứt lại hiện trường 1 súng hơi tự chế, 1 súng bắn đạn bi sắt, gậy sắt, mã tấu, 2 thùng vỏ chai bia, 40 chai bom xăng tự chế…

Qua truy xét, Công an quận Thanh Khê đã xác định được 14 nghi can từ 16 đến 21 tuổi của 2 nhóm này. Công an đã triệu tập 12 người lên làm việc, đồng thời tiếp tục truy xét 2 người còn lại.

Được biết, 2 nhóm này trước đây mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn nhau hỗn chiến.