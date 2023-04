Đà Nẵng kiểm tra thông tin đăng ký mua nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện

Theo đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).



Theo Sở Xây dựng, dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 gồm 3 khối nhà A, B, C. Đến nay, chỉ có khối nhà C (tại góc đường Ngô Quyền - Vũ Văn Dũng - An Trung 2) đã bán nhà ở xã hội và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2019. Tuy nhiên, khối nhà A, B đang triển khai thi công xây dựng và chưa đủ điều kiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Vì vậy, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua theo thông báo của Sở Xây dựng trước khi nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Các tiêu chí để mua nhà ở xã hội được Sở Xây dựng thông báo công khai tối thiểu 30 ngày làm việc trước thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ. Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội phải được nộp trong thời gian tiếp nhận theo thông báo của Sở Xây dựng, hồ sơ nộp trước hoặc sau thời gian tiếp nhận sẽ không hợp lệ.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (chủ đầu tư dự án) kiểm tra thông tin phản ánh của công dân về việc nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2. Báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 25/4/2023.

Đồng thời đề nghị UBND quận Sơn Trà tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở, kinh doanh bất động sản theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.