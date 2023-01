Đà Nẵng: "Sạch" vé xe đi nhiều tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

"Cháy" vé xe dịp Tết

Anh Ngô Thế Ngọc (quê Hà Nam) cho biết, gia đình anh đang tìm mua vé xe chạy tuyến Hà Nội để về quê nhưng hầu hết các nhà xe thông báo không còn ghế.

"Thường người lao động khoảng ngày 26 đến 28,29 âm mới được nghỉ Tết. Vợ tôi làm việc đến ngày 28 âm mới được nghỉ nhưng giờ mua vé về thì lại hết. Các tuyến gần quê tôi cũng đã hết vé. Những năm trước khoong có tình trạng như vậy", anh Ngọc nói.

Đà Nẵng "cháy" vé xe Tết tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội... Ảnh: D.B

Tương tự, dù đã liên hệ đến 5-6 nhà xe xe để đặt vé về quê ăn Tết nhưng anh Thanh Hải (quê Nghệ An) vẫn đau đầu vì tất cả các nhà xe từ Đà Nẵng về Nghệ An từ ngày 15/1 đến 20/1 (24 đến 29 Tết) đều thông báo "cháy vé".

"Tôi gọi cháy cả máy nhưng vẫn chưa thể mua được vé để về quê. Tôi đã tính cả phương án đặt xe về Hà Tĩnh, sau đó chấp nhận đi thêm một cuốc xe nữa để về quê Nghệ An nhưng các xe từ Đà Nẵng về Hà Tĩnh cũng trong tình trạng hết sạch vé", anh Hải chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, các hãng xe đều đồng loạt tăng giá vé xe Tết từ 50-70% so với ngày thường.

Tuyến Đà Nẵng – Sơn Tây (Hà Nội) ngày thường có giá 385.000 đồng nhưng vào ngày cao điểm giá vé gần 620.000 đồng; tuyến Đà Nẵng – Thanh Hóa từ 270.000 đồng tăng lên 432.000 đồng không bao ăn; giá vé xe giường nằm tuyến Đà Nẵng- Nghệ An ngày thường là 250.000 và 550.000 đồng đối với xe limousine nhưng vào các ngày cao điểm trên có giá lần lượt là 500.000 và 800.000 đồng/vé.

Không để hành khách chậm về quê đón Tết

Chị Oanh, nhân viên bán vé của nhà xe Hiếu Hoa cho biết, từ ngày 26 đến 29 âm lịch nhà xe đã kín chỗ, năm nay lượng người đặt vé nhiều hơn năm 2022. Từ ngày 20 âm lịch nhà xe tăng giá lên 60% và niêm yết giá để hành khách nắm.

Không chỉ vé xe kín chỗ, khảo sát trên hệ thống vé tàu đi từ ga Đà Nẵng đến ga Vinh (Nghệ An) trong những ngày cao điểm chỉ còn ít vé ngồi.

Cụ thể, ngày 25 Tết (16/1) còn tàu SE2, SE20, TN4, SE10, SE4, TN6 còn khoảng 5-15 vé ngồi/tàu. Ngày 26 Tết (17/1) có tất cả 12 chuyến tàu nhưng chỉ có tàu TN6 vẫn còn có vé với 2 vé ngồi mềm điều hoà, 10 vé ngồi cứng. Ngày 27 Tết (18/1) hiện không có vé trống.

Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vận tải Không để hành khách chậm về quê đón Tết. Ảnh: D.B

Anh Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng Đội khách vận ga Đà Nẵng cho biết, hiện tại nhà ga bán được hơn 4.000 vé, vé đi ra Bắc vào các ngày cao điểm 25-28 Tết gần như hết vé, chỉ còn ít ghế ngồi, ghế phụ. Nguyên nhân hiện nay người dân chủ yếu đặt vé online, đặt vé qua app.

"Trước tình hình nhu cầu khách tăng cao, chúng tôi đã lập thêm tàu TN32 chạy ngày 19/1 tức ngày 28 Tết, phục vụ bà con đi ra Bắc và lập thêm tàu DN1 ngày mùng 4 Tết chạy Đà Nẵng đi Sài Gòn. Các tàu này đã mở bán, vé giường nằm đã bán hết, chỉ còn ghế ngồi", anh Tuấn cho hay.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

Trong đó tập trung chủ yếu: Kế hoạch bố trí phương tiện; kế hoạch tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện khi có nhu cầu, bố trí lái tàu, lái xe, phi công, nhân viên phục vụ; kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải; bảo đảm cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại được thuận tiện, an toàn; không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Nghiêm chỉnh chấp hành quy định về đăng ký, niêm yết đúng giá cước đã đăng ký nhằm bình ổn giá, bình ổn thị trường, chống tự ý tăng giá cước; trong trường hợp giá xăng dầu được điều chỉnh giảm thì các đơn vị phải kê khai giảm giá cho phù hợp với quy định hiện hành.

Thời gian phục vụ vận tải, bắt đầu từ ngày 11/1/2023 đến hết ngày 31/1/2023.