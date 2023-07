"Siêu đại gia" Phan Công Khanh iếp tục bị nhiều nạn nhân tố cáo lừa đảo. Ảnh: CACC

Chiều 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án "siêu đại gia" Phan Công Khanh, đơn vị này nhận thêm 3 đơn tố cáo Khanh và đồng bọn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT đang tạm giữ 8 siêu xe của Phan Công Khanh.

Hình ảnh những chiếc xe cuối cùng của Phan Công Khanh được di dời khỏi cửa hàng tại quận 1 - TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị đã tiếp nhận đơn của anh L.T.S. (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang), tố cáo Mohamach Da Pha (sinh năm 1996; nơi thường trú: ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng đồng bọn có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, tháng 1/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh S. mua 1 ô tô BMW, biển số 72A-606.02 với giá 1,8 tỷ đồng. Anh S. cho anh T. đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên.

Đến tháng 4/2023, Da Pha liên hệ với anh S. mượn xe BMW này để làm phương tiện đi lại. Anh S. đồng ý và nói với Pha nếu có người mua lại xe được giá thì báo cho anh S. biết, để chốt giá bán, Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố xe ô tô trên.

Sau đó, anh S. gọi điện thoại cho Pha nói tình trạng xe có bán được hay không, Pha nói dối với anh S. là xe vẫn đang được Pha sử dụng đi lại hằng ngày.

Tuy nhiên, thực tế Pha đã mang chiếc BMW đi cầm cho anh H. lấy 1 tỷ đồng rồi bỏ mặc, không trả tiền cho anh H. để chuộc xe về.

Thông qua báo chí, anh S. biết Khanh, Pha bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi ngờ Pha đã đem xe của mình đi cầm hoặc bán cho người khác, anh S. tìm hiểu mới phát hiện Pha đem xe ô tô BMW, biển số 72A-606.02 đi cầm cho anh H. lấy 1 tỷ đồng. Do vậy, anh S. làm đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Mohamach Da Pha cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội với công an.

Quá trình điều tra xác minh, công an đã thu giữ xe ô tô hiệu BMW, biển số 72A-606.02 và giấy đăng ký xe.

Vẫn theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị cũng tiếp nhận đơn của anh P. (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu BRABUS 800; BS 68A-273.50 thông qua việc Khanh mượn xe của anh P. để trưng bày tại Showrrom của Khanh trong ngày khai trương (8/6/2023). Tuy nhiên sau đó, đến ngày 13/6/2023, Khanh cùng đồng bọn bán chiếc xe trên cho anh P.H.L. (ngụ TP.HCM), đề chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.

Công an cũng tiếp nhận trình báo của anh K. (ngụ TP.HCM) về việc Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe, với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Một người khác là chị B (ngụ Hà Nội) trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng, nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng Showroom để khai trương.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Mohamach Da Pha về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.