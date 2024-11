Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV: Chung tay phát triển xanh, nhanh, bền vững

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024. Ảnh: Mùa Xuân.

Dự Đại hội, về phía Trung ương có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Về phía tỉnh Sơn La, dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh: Phú Thọ, Thanh Hóa, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; các lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cùng 246 đại biểu đại diện cho 11 dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác, chính sách dân tộc thiểu số

Sơn La là tỉnh vùng cao biên giới, có diện tích tự nhiên đứng thứ 3/63 tỉnh, thành trong cả nước với trên 14.108,93 km²; có đường biên giới quốc gia dài 274,065 km. Hiện Sơn La có tổng dân số trên 1,3 triệu người gồm 12 dân tộc chủ yếu cùng chung sống; trong đó, trên 83,7% là người dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2019-2024, tình hình kinh tế, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách, chương trình, dự án triển khai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân (GRDP) đạt 4,56%; bình quân đầu người đạt trên 56,84 triệu đồng/người/năm (tăng 16,24 triệu đồng/người/năm so với năm 2019). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, duy trì và giảm dần tỷ trọng các ngành kinh tế khác.

Toàn tỉnh hiện có 154 sản phẩm OCOP; trong đó có 1 sản phẩm đạt hạng 5 sao, 57 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 96 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc.

Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Công tác bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc được phát huy. 100% người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế.

Toàn tỉnh có 64 di tích được xếp hạng các cấp; 1 di sản là Nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 16 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2022 đến nay đã đầu tư xây dựng được 743 công trình giao thông, nước sinh hoạt, giáo dục, nhà văn hoá, công trình thuỷ lợi...

Hiện đã có 100% số xã trên địa bàn tỉnh thực hiện cứng hóa hệ thống đường giao thông đến trung tâm xã; 85% số thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm.

Đến nay, toàn tỉnh có 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 33 xã so với năm 2019; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Nông Thị Hà, Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Thực hiện kịp thời, đúng quy định chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hỗ trợ xóa 8.657 nhà tạm cho hộ đồng bào DTTS với số tiền là trên 404 tỷ đồng; có 10/12 huyện, thành phố hoàn thành công tác xóa nhà tạm; có 3 huyện được công nhận thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 21,65% năm 2019 xuống còn 11,17% năm 2024.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quyết tâm thư với một số nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể đến năm 2029 là: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong đồng bào DTTS giảm từ 1%/năm trở lên; tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt trên 50%. Trong đó, có ít nhất 50% là lao động nữ. 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo các nhóm đối tượng. Xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào dân tộc thiểu số đủ điều kiện hỗ trợ phát sinh hàng năm; duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 50%.

100% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Hoàn thành xong công tác sắp xếp, ổn định dân cư ở nơi cần thiết; phấn đấu 60% số xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nông Thị Hà, Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong thời gian qua, đặc biệt biểu dương sự cố gắng nỗ lực của đồng bào các DTTS đã chung sức, đồng lòng phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng DTTS và miền núi, góp sức cùng Nhân dân cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay.

Các đại biểu DTTS dự Đại hội. Ảnh: Văn Vinh.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Thị Hà đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền quan tâm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là ở các xã biên giới, xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới; chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

"Đối với các đại biểu và đồng bào DTTS, tôi mong muốn chúng ta dù khó khăn, vất vả đến đâu cũng phải ưu tiên thời gian và tiền của, tạo mọi điều kiện để cho con em được đến trường, được vui chơi, được học hành đến nơi, đến chốn. Kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu; cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc..." - Bà Nông Thị Hà, Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc nhấn mạnh.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Kiều Tâm.

Chung sức xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La cho biết những năm qua với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhất là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh; Tình hình kinh tế - xã hội và diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có nhiều khởi sắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được chú trọng đầu tư; hầu hết các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã, có trạm y tế, trường học, bưu điện văn hóa, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt; nhiều bản vùng cao đã có nhà văn hóa, có điện lưới quốc gia và được phủ sóng truyền hình, phát thanh.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc được tăng cường; vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số được củng cố và phát huy.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Mùa Xuân.



Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh cho rằng, để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân tộc theo chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên chung sức xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, góp phần xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững niềm tin với Đảng, Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mỗi gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chịu khó học hỏi, trau dồi kiến thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Các cấp ủy, chính quyền, các ngành nâng cao ý thức trách nhiệm tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Triển khai các giải pháp tiếp tục bảo tồn, duy trì và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng đề án khôi phục các trang phục truyền thống, gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện chính sách dân tộc.

Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sạch, vững mạnh. Quan tâm công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Vinh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho 1 cá nhân và Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 42 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV - năm 2024 đã thành công tốt đẹp.