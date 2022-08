Đại sứ quán các nước sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hộ chiếu mới của Việt Nam

Chiều nay 11/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm 9/8, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an đã làm việc với Đại sứ quán Đức, Séc, Tây Ban Nha về việc các Đại sứ quán ngừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới do trang nhân thân của hộ chiếu không có thông tin về nơi sinh.

Đại diện Cục Lãnh sự và Cục Xuất nhập cảnh đã nêu quan điểm xử lý vấn đề này: Các cơ quan chức năng Việt Nam thống nhất ghi bị chú nơi sinh vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị.

Hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Ảnh: BCA.

Người Phát ngôn nói: "BNG và BCA đề nghị các nước phối hợp với Việt Nam tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh đại diện các Đại sứ quán khẳng định sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc, với điều kiện công dân cung cấp được thông tin nơi sinh nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới".

Tron thời gian tới, Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện tiếp tục theo sát vấn đề, phối hợp với Bộ Công an giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện cho di chuyển quốc tế của công dân Việt Nam.

Chiều nay, có thêm Phần Lan quyết định tạm dừng chấp nhận hộ chiếu mẫu mới có bìa màu xanh tím than của Việt Nam - theo thông tin từ trang web của ĐSQ nước này.



Trong báo cáo gửi đến đại biểu Quốc hội trước phiên chất vấn hôm 10/8, Bộ Công an cho biết, tính đến nay, Bộ Công an đã cấp 272.000 hộ chiếu theo mẫu mới cho công dân trên toàn quốc.

Theo Bộ trưởng, so với hộ chiếu mẫu cũ, hộ chiếu mẫu mới được sản xuất, in ấn bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn và chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).



Về thông tin nơi sinh trên hộ chiếu, theo quy định của ICAO, tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc phải có. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam cũng quy định các thông tin trên hộ chiếu không có nơi sinh.

Do đó, mẫu hộ chiếu mới không có thông tin nơi sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình nhập cảnh. "Mẫu hộ chiếu mới đã tuân thủ chặt chẽ các quy định trên và hoàn toàn đáp ứng đúng các tiêu chuẩn quốc tế", Bộ Công an khẳng định.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết: Hộ chiếu mới của Việt Nam đưa ra cũng đã được đa số nước chấp nhận. Vừa qua chỉ có 3 nước là Đức, Séc và Tây Ban Nha chưa chấp nhận, tuy nhiên Tây Ban Nha vừa rồi cũng đã chấp nhận

Quá trình chúng tôi thực hiện việc này đúng quy định pháp luật. Một số nước gây khó khăn vì có lý do rất thực tế, vì họ muốn tìm hiểu xem nguồn gốc công dân vào nước họ, ở địa phương nào cụ thể", ông nói và khẳng định, "đây chỉ là vấn đề kỹ thuật" và Bộ Công an cũng đã có những biện pháp để khắc phục.

Cụ thể, trước mắt, với công dân thấy cần bổ sung nơi sinh thì Bộ Công an đã bàn với các cơ quan liên quan bổ sung vào phần bị chú nơi sinh, để tạo thuận lợi cho công dân.

Về lâu dài, nếu cần bổ sung nơi sinh thì Bộ sẽ báo cáo Chính phủ, thống nhất với các cơ quan, báo cáo Quốc hội đề xuất sửa Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó bổ sung những thông tin này.