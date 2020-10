"Đại tướng Võ Nguyên Giáp sánh ngang Alexander Đại đế, vượt trội Napoleon"

NPR, một trong những đài phát thanh hàng đầu tại Mỹ, đã tổ chức một buổi tọa đàm về đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi nhà chỉ huy quân sự huyền thoại qua đời. Giáo sư lịch sử quân sự Cecil Currey, người đã viết cuốn sách về tướng Giáp mang tên "Chiến thắng bằng mọi giá", đã tham dự cuộc tọa đàm.

"Chúng ta hãy tưởng nhớ một vị tướng Việt Nam huyền thoại. Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Ông là người đánh bại Pháp tại trận chiến Điện Biên Phủ, một trận chiến chấm dứt chế độ thực dân của Pháp tại Đông Nam Á sau 100 năm. Đối với nhiều người Mỹ, ông là kiến trúc sư của một chiến dịch tổng tấn công tạo nên bước ngoặt trong Chiến tranh Việt Nam. Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân vào năm 1968 khiến các tướng lính Mỹ hoàn toàn bất ngờ, gây chấn động khắp miền nam Việt Nam và khiến công chúng kết luận rằng Mỹ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến", Renee Montagne, người dẫn chương trình, phát biểu.

Giáo sư Curry khẳng định tướng Giáp là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất trong thế kỷ 20.

"Những chiến lược của tướng Giáp cho thấy ông ngang tầm với Alexander Đại đế. Tướng Giáp giỏi hơn hoàng đế Napoleon, cầm quân xuất sắc hơn mọi vị tướng của chúng ta (nước Mỹ). Ông ấy là con người vĩ đại của mọi thời đại", Curry nói.

Michael Sulivan, một nhà báo kỳ cựu người Mỹ, cũng tham gia cuộc tọa đàm qua điện thoại. Ông cho rằng trận đánh Điện Biên Phủ là chiến thắng vang dội nhất của tướng Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp gây bất ngờ cho các tướng lĩnh Mỹ bằng cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân vào năm 1968. Ảnh tư liệu.

"Tướng Henri Navar Navarre (Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh tại Đông Dương) tin rằng tướng Giáp không thể kéo pháo lên những ngọn núi hiểm trở bao quanh Điện Biên Phủ. Ông ấy đã đánh giá sai. Khi trận chiến bắt đầu, tướng Giáp có nhiều súng và quân hơn người Pháp. Nhiều khẩu súng mà quân đội Việt Nam sử dụng là chiến lợi phẩm của Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên", Sulivan bình luận.

Ted Morgan, tác giả cuốn sách "Thung lũng Chết: Chuyện về Điện Biên Phủ" (Valley of Death: The Story of Dien Bien Phu) nhận định rằng đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên kế hoạch rất cẩn thận cho trận Điện Biên Phủ. Ông biết cách tận dụng độ trễ trong hoạt động thu thập thông tin của tình báo Pháp.

"Khi Navarre nhận ra rằng bộ đội Việt Nam đã bao vây Điện Biên Phủ và họ có rất nhiều pháo thì ông ta đã không thể làm gì nữa. Tướng Giáp đã áp dụng công thức Clausewitz: Quân số đông hơn, vũ khí nhiều hơn và quyết tâm chiến thắng. Khi đó khoảng 10.000 lính Pháp chen chúc trong cứ điểm Điện Biên Phủ, còn tướng Giáp có 50.000 quân. ", Morgan nói.