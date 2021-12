Đắk Lắk: Giá cà phê tăng cao, "đạo chích" vào rẫy tuốt cà phê tươi của dân đi bán

Sáng 22/12, theo Công an huyện Krông Búk, đơn vị vừa chuyển một vụ việc trộm cà phê của người dân, đem đi bán để mua ma tuý cho Công an huyện Ea H'leo điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó tối 21/12, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Krông Búk phối hợp với Công an xã Cư Né tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 14 (thuộc buôn Đrao, xã Cư Né, huyện Krông Búk). Lúc này, tổ tuần tra phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy chở hai bao tải.

Đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện trong lúc đang chở cà phê đi bán. Ảnh: CAH.KrB

Do trời tối cộng thêm hành động lén lút của đối tượng, tổ tuần tra nghi vấn đối tượng chở tài sản trộm cắp. Sau khi dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng công an xác định đối tượng tên Huỳnh Văn T. (28 tuổi, trú tại buôn Brieng B, xã Ea Nam, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk). Hai bao tải trên xe đối tượng là cà phê tươi.

T. khai nhận, chiều cùng ngày đã đột nhập vào rẫy của người dân trên địa bàn xã Ea Nam (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) để hái trộm hai bao cà phê tươi, trong lúc đang chở đi bán, lấy tiền mua ma túy thì bị tổ tuần tra phát hiện.

Trung tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: CAH.KrB

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, trung tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết, trong thời gian này lực lượng công an trên địa bàn huyện đang thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết năm 2022.

Bên cạnh đó, thời gian này cũng là mùa thu hoạch cà phê của bà con nông dân nên lực lượng công an thường xuyên tuần tra đêm. "Hiện nay Phòng cảnh sát cơ động tỉnh (PK02) Công an tỉnh cũng tăng cường 10 cán bộ chiến sĩ về địa phương, mỗi đêm đều phối hợp với Công an huyện chia ra 2 tổ tuần tra liên tục, đồng thời lực lượng công an các xã cũng liên tục tuần tra trên địa bàn", trung tá Tuấn nói.