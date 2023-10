Dặn con cháu xây 99 mộ giả, lăng mộ của Tào Tháo vẫn bị tìm ra và bị... cắt đầu

Tào Tháo, lúc sinh thời có nhiều kẻ thù, nên lúc sắp chết đã căn dặn con cháu xây 99 ngôi mộ giả khắp nơi để đánh lừa kẻ thù, sợ bị quật mộ lấy xác.



Bên ngoài khu khai quật.

Nhưng sau hơn hàng ngàn năm yên ngủ, cuối năm 2009, nhóm khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện quần thể mộ của dòng tộc Tào Tháo tại thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam. Do sợ kẻ thù quật mộ, nên Tào Tháo không dám chôn ở quê nhà là thành phố Hào Châu tỉnh An Huy mà phải chôn ở tha hương.

Cửa mộ đã bị phá trước khi khai quật.

Bên trong mộ.

Sau nhiều tháng điều tra, khảo sát, phân tích, đo đạc đến thượng tuần tháng 6/2010, các nhà khảo cổ mới quyết định khai quật các mộ này, và truy tìm chính xác mộ của Tào Tháo.



Tại lăng mộ của ông, các nhà nghiên cứu rất lấy làm lạ, trong gian đầu tiên của lăng tẩm, có đến hơn 60 bia đá được chạm trổ tinh xảo, trên đó ghi rõ các vật tùy táng của Ngụy Võ Đế ( con của Tào Tháo là Tào Phi cướp ngôi nhà Hán, tự lên ngôi, lập nhà Ngụy, xưng Ngụy Văn Đế, truy phong cha là Ngụy Võ Đế) đều bị đánh vỡ.

Thanh kiếm dài hơn 50cm của Tào Tháo thường đem theo bên mình.

Quần thể mộ của Tào Tháo gồm 2 ngôi mộ, được các nhà nghiên cứu đánh số thứ tự ngôi mộ 1, ngôi mộ 2. Mỗi ngôi mộ đều có nhiều gian, rộng trên 100m vuông, sâu đến 35m cách mặt đất.

Ngôi mộ số 2 mới là mộ của Tào Tháo, mộ số 1 là mộ tùy táng, bên trong có 2 hài cốt của phụ nữ, 1 người xác định khoảng hơn 20 tuổi, 1 người khoảng 50 tuổi, có lẽ là thê thiếp chôn sống cùng Tào Tháo. Trong lăng tẩm của Tào Tháo chia làm nhiều gian, bên trong cùng nhất mới là quan quách, thi hài của Tào Tháo.

Các ngọc ngà châu báu khai quật được.

Trong các ngôi mộ, các nhà khảo cổ phát hiện có đến hơn 300 vật tùy táng, chôn theo Tào Tháo, trong đó, có rất nhiều vật quý giá, quý hiếm, như viên ngọc phỉ thúy trong miệng Tào Tháo ngậm lúc chôn; các binh khí đều khắc tên Tào Tháo từng sử dụng lúc sinh thời, họ còn phát hiện có cả ngọc ấn của Tào Tháo.

Các bia khắc tên của Tào Tháo cũng bị đánh vỡ.

Điều lạ thứ hai là tuy bí ẩn như vậy, nhưng các nhà khoa học không phải là người đầu tiên đột nhập vào mộ Tào Tháo. Trên mộ số 1, có đến 5 cái hang do kẻ đào mộ đột nhập, sau đó lấp lại. Cũng có thể không phải là kẻ đào mộ, vì nhiều vật quý giá vẫn còn nguyên, nhiều khả năng là kẻ thù của Tào Tháo đã rắp tâm trả thù, quật mộ.

Trong gian đầu tiên trong mộ số 1 của Tào Tháo đã phát hiện cái đầu của Tào Tháo, theo kết quả giám định sau khi chôn, Tào Tháo bị kẻ thù kéo xác ra khỏi quan tài, và cắt đầu, rạch mặt nham nhở, đây là hành động trả thù của những người có mối thù sâu nặng, không đội trời chung với Tào Tháo. Vì lúc còn sống, Tào Tháo cũng từng làm vậy với kẻ thù của mình.

Xương sọ bị vỡ của Tào Tháo.

Vì vậy, các mảnh xương mặt bị vỡ vụn, không thể phục hồi lại, nên cũng không thể dùng kỹ thuật phục chế lại khuôn mặt của Tào Tháo cho người đời xem được.



Hiện nay, các nhà khoa học tiếp tục giải mã những điều còn lại như: danh tánh 2 phụ nữ trong mộ tùy táng số 2 là ai, truy tìm kẻ thù đã quật mộ Tào Tháo, xác định xem có phải là người nhà của Tư Mã Ý không, các bức tranh phù điêu chảm trổ trong mộ có ý nghĩa gì, giám định các vật dụng tùy táng...