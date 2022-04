Dàn sao Việt phấn khích với caravan ô tô điện kỷ lục Việt Nam

Từ sáng sớm hôm nay, bầu không khí tại Quảng trường 30/10 thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã nóng dần khi những "chiến mã" VF e34 và cộng động những người yêu xe điện bắt đầu tề tựu về đây. Màn đêm dần bị xua tan, chút se lạnh cuối Xuân cũng dần bị lấn át bởi sự cuồng nhiệt và háo hức của các VinFaster. Rất nhiều người đã có một đêm không ngủ khi phía trước là một hành trình đầy cảm hứng.

Chỉ vài ngay sau khi được phát động, caravan "Cùng VF e34 chinh phục địa đầu Tổ quốc" đã thu hút hàng trăm chủ xe cùng những người yêu thích xe điện đăng ký tham gia. Nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí Việt như Á hậu Phương Nga, MC Trang "Mù Tạt" cùng dàn "soái ca" Hồng Đăng, Bình An, Mạnh Quân… cũng góp mặt trong chuyến đi lịch sử này.

Tuy nhiên, vị trí "ngôi sao" trong chuyến caravan này được các thành viên trong đoàn dành cho VF e34, mẫu xe điện khai mở cho kỷ nguyên ô tô điện tại Việt Nam.

Trong hình, MC Trang "Mù tạt" đang khoe dáng cùng "ngôi sao mới" VF e34.

Từng tham gia chuyến caravan Hà Giang do VinFast tổ chức tháng 12/2019, diễn viên Hồng Đăng khẳng định đây tiếp tục là một trải nghiệm độc nhất vô nhị trong cuộc đời anh. "Đây là lần đầu tiên tôi đến Sa Vĩ và lại được đến đó với chiếc xe điện đầu tiên của Việt Nam. Đi trên cung đường như thế với với một chiếc xe điện sẽ rất đặc biệt", nam diễn viên chia sẻ.

Á hậu Phương Nga cho biết cô bị thu hút bởi ý nghĩa đặc biệt của chuyến caravan xe điện kỷ lục. Là người "ngại" đi phượt, từng từ chối nhiều chuyến đi nhưng khi được bạn trai – diễn viên Bình An gợi ý tham gia caravan xe điện của VinFast người đẹp sinh năm 1998 lập tức đồng ý."Hành trình đến Sa Vĩ với cả trăm chiếc xe điện Việt Nam thật sự là hiếm có cơ hội lần hai", người đẹp sinh năm 1998 háo hức.

Á hậu Việt Nam 2018 cũng cho biết, cô đặc biệt ấn tượng với trợ lý ảo ViVi điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt của VF e34 vì "tính năng thông minh này mang lại cho người lái cảm giác tự chủ, đặc biệt là phụ nữ".

Theo diễn viên Mạnh Quân, "xe điện VinFast thực sự phù hợp với những người trẻ năng động và cấp tiến".

Là 1 trong số ít nữ tài xế tham gia chuyến caravan, chị Lý Bích Phương (Hà Nội) tự tin, với VF e34 chị có thể dễ dàng hoàn thành cung đường chinh phục địa đầu Tổ quốc. Chị Phương tiết lộ: "Năm 2019, mình đã rất tiếc vì bỏ lỡ chuyến đi Hà Giang nên lần này mình đã giấu chồng đăng ký tham gia caravan chinh phục Sa Vĩ của VinFast. Không ngờ khi biết tin chồng mình đã ủng hộ tuyệt đối bởi anh cũng là một fan ruột của hãng xe Việt. Lúc này, cả 2 đang háo hức như thể đến với cuộc hẹn đầu tiên lúc mới yêu vậy."

Khởi hành từ Quảng trường 30/10 thành phố Hạ Long, đoàn 100 xe VF e34 sẽ vượt hành trình gần 200km, qua nhiều cung đường và địa hình khác nhau để chinh phục mũi Sa Vĩ, địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, nơi đặt nét bút đầu tiên để vẽ nên bản đồ Việt Nam hình chữ S.

Hành trình caravan chinh phục Sa Vĩ cũng là dịp để cộng đồng trực tiếp trải nghiệm sức mạnh, độ an toàn, khả năng vận hành êm ái, tăng tốc ấn tượng cùng những tính năng thông minh vượt trội của mẫu ô tô điện vừa đoạt cú đúp giải thưởng "Xe CUV cỡ C được yêu thích nhất" và "Xe xanh của năm" 2022 do diễn đàn Otofun và Otosaigon tổ chức. Đoàn caravan kỷ lục cũng góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, di chuyển thông minh và có trách nhiệm với môi trường mà VinFast đang là một trong những hãng xe tiên phong thúc đẩy tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.