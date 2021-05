Đang có 257 học sinh nhiễm COVID-19, gần 8.000 trường hợp là F1

Theo Bộ GD&Đ, phần lớn trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận ở 3 địa phương Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên.

Bộ GD&ĐT cho biết, đã thống nhất với các địa phương, những thí sinh thuộc diện F1 sẽ được bố trí điểm thi trong và ngoài khu cách ly. Học sinh diện F2 sẽ được bố trí phòng thi riêng.

Bộ đã phối hợp chặt chẽ Bộ Y tế và các địa phương để truy vết F1, F2 trong ngành giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên khai báo y tế.

Đến nay, Bộ GD&ĐT vẫn giữ lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 như kế hoạch. Hai ngày thi chính thức là 7 và 8/7.

Liên quan đến đề xuất cho F1 thi tập trung trong khu cách ly tại kỳ thi tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT cho biết, quan điểm xuyên suốt nhất trong việc tổ chức thi cho thí sinh thuộc đối tượng F1 là phải bảo đảm an toàn, an toàn cho học sinh, cho cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi đối với đối tượng F1 này. Do đó, sẽ có những lựa chọn rất cụ thể, phụ thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương, sẽ có những điểm thi riêng. Nếu khu vực cách ly đó có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, về phòng ốc… để thiết lập điểm thi tại khu vực cách ly thì đây là giải pháp tốt.

Ngoài ra, trong điều kiện khu vực cách ly không đáp ứng điều kiện thì sẽ bố trí một điểm thi riêng cho thí sinh F1 nằm ngoài khu vực cách ly nhưng phải tuân thủ các định về phòng chống dịch.

Bộ GD&ĐT đã có tính toán và trên cơ sở khoa học, công trình khoa học của xây dựng đề thi, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng được đề thi phục vụ cho các đợt thi khác nhau nhưng vẫn đảm bảo sự tương đồng về độ khó để không làm ảnh hưởng đến thí sinh dự thi các kỳ thi khác nhau.