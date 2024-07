Đằng sau khoảnh khắc Messi tắm cho Lamine Yamal lúc nhỏ

Đằng sau khoảnh khắc Messi tắm cho Yamal lúc nhỏ

Lamine Yamal vừa đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha sau pha dọn cỗ cho Dani Olmo ghi bàn trong trận đấu tứ kết trước Đức. Cụ thể, anh đã có 3 pha kiến tạo tại EURO 2024, trở thành một trong 3 cầu thủ có số đường chuyền thành bàn nhiều nhất tại một kỳ EURO cho Tây Ban Nha, cùng với Cesc Fabregas (EURO 2008) và David Silva (EURO 2012).

Trước giờ bóng lăn giữa Đức và Tây Ban Nha, MXH bắt đầu lan truyền khoảnh khắc Lamine Yamal lúc nhỏ được Lionel Messi tắm trong một chậu nước.

“Sự khởi đầu của một huyền thoại”, Mounir Nasroui - cha của Lamine Yamal viết khi chia sẻ lại khoảnh khắc của con trai và siêu sao Lionel Messi.

Những bức hình gây sốt của Messi và Lamine Yamal được chụp cách đây 17 năm khi Messi còn đang là một ngôi sao trẻ, còn Yamal chỉ mới sinh ra được khoảng 6 tháng. Ảnh: Joan Monfort.

Những tấm hình được chụp vào tháng 12/2007, trong bộ ảnh từ thiện cho UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc) của nhật báo SPORT (Tây Ban Nha). Người chụp là nhiếp ảnh gia Joan Monfort khi ấy làm việc tại tờ SPORT.

Theo The Athletic, bức ảnh đã được in trên một cuốn lịch từ thiện năm 2008 do quỹ của Barcelona và tờ Catalan Diario Sport tổ chức. Số tiền thu được dùng để quyên góp cho các tổ chức từ thiện bao gồm UNICEF và các tổ chức phi chính phủ khác nhau xung quanh Catalan.

Các cầu thủ của Barcelona khi ấy đã chụp ảnh cùng với rất nhiều các em nhỏ. Hàng trăm gia đình đã hợp tác với sáng kiến này trong nhiều năm. Nhưng hầu hết, các bức ảnh đã bị lãng quên, ngoại trừ các gia đình của những đứa trẻ đã giữ lại những kỷ niệm riêng giống như những tư liệu quý giá.

Sự kiện này khi ấy được tổ chức hằng năm. Việc ghép đôi giữa cầu thủ và một em nhỏ được bốc thăm ngẫu nhiên. Tình cờ là Yamal, ngôi sao tuổi teen của Barca lại được ghép đôi với Messi - người sau này là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới với 8 Quả bóng vàng cùng vô số danh hiệu cá nhân và tập thể khác.

Ở tuổi 16, Lamine Yamal đã trở thành trụ cột của Tây Ban Nha tại EURO 2024. Ảnh: Onefootball.

Những bức ảnh đó đã một lần nữa được xuất hiện trở lại và thậm chí gây sốt suốt những ngày qua.

“Sự khởi đầu của một huyền thoại”

"Đó là một bức ảnh khó chụp. Tôi phải tốn rất nhiều công sức để có được tấm hình ấy", Joan Montfort - nhiếp ảnh gia đồng thời là tác giả của bức ảnh chia sẻ với The Athletic.

“Messi bấy giờ rất nhút nhát. Phải tới khi bắt đầu chụp, và Messi nhận ra rằng chỉ có anh ấy và một đứa trẻ trong bồn tắm nhựa, anh ấy mới bớt nhút nhát hơn”, nhiếp ảnh gia Joan Montfort nhớ lại.

Nhiếp ảnh gia Joan Montfort chia sẻ thêm, trong những bức hình có những người khác như mẹ của Yamal, khá là khó khăn để chụp bởi thiếu sự tương tác. Điều đó có vẻ rất khó khăn với những người được chụp hình. Nhưng rồi, từng chút, từng chút, mọi thứ trở nên tự nhiên hơn và thành quả thu được là những bức hình khá tốt.

Nhiếp ảnh gia Joan Montfort hiện đang làm việc tại nhật báo AS của Tây Ban Nha. Ông nhận được bức ảnh từ một đồng nghiệp cũ tại tờ SPORT.

Người đồng nghiệp cũ hỏi Montfort rằng đó có phải những bức ảnh do ông chụp hay không. Montfort xác nhận là đúng. Khi ấy, ông vẫn chưa nhận ra đứa trẻ trong ảnh chính là Lamine Yamal của hiện tại.

“Điều này thật đáng kinh ngạc. Chúng ta đang nói về năm 2007, Messi dù đã giành được 1 Champions League và 2 La Liga, nhưng anh ấy vẫn chỉ là một tài năng trẻ trong đội hình đầy ngôi sao như Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Thierry Henry và nhiều tên tuổi lớn khác.

Lúc đó, không ai có thể tưởng tượng được đứa bé này (Yamal) sẽ trở thành ai trong hiện tại. Thậm chí, cũng không ai có thể biết trước được Messi của hiện tại sẽ thành cầu thủ vĩ đại như thế nào?

Đó quả thực là điều hiếm thấy, trong cả hàng triệu trường hợp có khi cũng khó có thể trùng hợp đến như vậy. Việc Lamine lớn lên để trở thành một cầu thủ bóng đá, và bức ảnh này vẫn còn được lưu lại, tôi thật sự hạnh phúc vì những gì đã xảy ra, đặc biệt trong bóng đá ngày nay, khi rất nhiều thứ liên quan đến tiền bạc và quyền lực".

Yamal hiện đang xô đổ và tạo ra vô số kỷ lục, anh chính là hiện tại và tương lai của bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: The Independent.

Montfort cho biết, thời điểm đó, ông luôn cố gắng đảm bảo mỗi gia đình đều nhận được một bản sao của những bức ảnh anh chụp để giữ lại. Đặc biệt trong trường hợp như gia đình của Yamal, mẹ của anh phải vượt 40km từ thị trấn Mataro (phía đông bắc Barcelona) tới Camp Nou để chụp hình khi đứa bé Yamal mới chỉ có khoảng 6 tháng tuổi.

Hơn 6 năm sau, Yamal đã trở thành học viên của học viện La Masia trứ danh. Hiện tại, chàng trai ấy đang tiếp nối huyền thoại Lionel Messi trở thành trụ cột của Barca và Tây Ban Nha. Không những thế, anh cũng là một kỷ lục gia với vô số kỷ lục được tạo nên ở tuổi 16.