Đặng Văn Lâm gia nhập CLB TP.HCM, nhận "lót tay" 11 tỷ đồng?

Gần như chắc chắn, Đặng Văn Lâm sẽ rời Topenland Bình Định khi mùa giải 2023 khép lại. Vấn đề bây giờ chỉ là thủ môn Việt kiều Nga này sẽ chọn bến đỗ nào tiếp theo. Theo tiết lộ, CLB TP.HCM là một trong những đội bóng bày tỏ sự quan tâm rất lớn tới Đặng Văn Lâm. Thậm chí, đội bóng chủ sân Thống Nhất sẵn sàng chìa ra bản hợp đồng 2 năm, với mức "lót tay" lên tới 11 tỷ đồng (5,5 tỷ đồng/năm) để sở hữu thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam.

Thủ môn Đặng Văn Lâm.

Lý do CLB TP.HCM muốn chiêu mộ Đặng Văn Lâm là vì thương vụ mua đứt Patrik Lê Giang có nguy cơ đổ bể khi CLB CAHN đã có phương án cho thủ thành Việt kiều Slovakia này. Theo đó, một là họ sẽ giữ lại Patrik Lê Giang trong đội hình trong trường hợp Lee Nguyễn có quốc tịch Việt Nam vào tháng 11 tới. Hai là họ sẽ để Patrik Lê Giang khoác áo PVF-CAND trong trường hợp đội bóng này thăng hạng V.League

HLV Jurgen Klopp lên tiếng về tương lai của Salah

Mohamed Salah là mục tiêu hàng đầu của Al-Ittihad trong mùa hè này. Trước đó, hồi đầu tháng 8, người đại diện của Salah, Ramy Abbas Issa cho biết chân sút người Ai Cập đã cam kết tương lai với Liverpool.

HLV Jurgen Klopp bác bỏ thông tin Salah muốn rời Liverpool.

Mới đây, HLV Jurgen Klopp cũng đã bác bỏ tin đồn Salah muốn rời Liverpool: "Tôi không cần phải nói gì về Salah cả. Theo quan điểm của tôi, mấy tin đồn này không đáng để bận tâm. Mo Salah là một cầu thủ Liverpool, đó là điều chắc chắn. Câu trả lời của tôi là cậu ấy không phải để bán. Chúng tôi chưa nhận được lời đề nghị nào cả, và nếu có nhận được thì câu trả lời cũng sẽ là không. Salah đã cam kết 100% ở Liverpool".

Tiết lộ lý do Maguire ở lại M.U

Hary Maguire.

Theo Man United News, Hary Maguire không rời M.U vì không thống nhất được tiền đền bù với đội chủ sân Old Trafford. Cụ thể, Quỷ đỏ đề nghị trả trung vệ người Anh 6 triệu bảng, trong khi đó Maguire đòi 12 triệu bảng. Vì lý do này, Maguire đã từ chối đến West Ham để ở lại Old Trafford, dù M.U đã đồng ý bán cho The Hammers với giá 30 triệu bảng.

Fiorentina ra thời hạn cho Amrabat

Sofyan Amrabat.

Theo Corriere dello Sport, Fiorentina đã yêu cầu tiền vệ Sofyan Amrabat phải quyết định chuyện đi hay ở trong vòng 48-72 giờ tới. The Viola không muốn rơi vào thế bị động trong bối cảnh phiên chợ hè 2023 sắp đóng cửa. Amrabat đã liên hệ nhiều CLB, trong đó có M.U, nhưng vẫn chưa thể quyết định tương lai.

Lukaku theo chân Mourinho tới AS Roma

Theo thông tin mới được Telegraph (Anh) đăng tải, Romeu Lukaku đã hết kiên nhẫn với Juventus nên đã đàm phán với AS Roma. Nếu không có gì thay đổi, tiền đạo người Bỉ sẽ cập bến Olimpico với bản hợp đồng theo dạng cho mượn. AS Roma đã sẵn sàng trả toàn bộ tiền lương cho chân sút 30 tuổi này ở mùa giải 2023-24.

Romeu Lukaku trên đường gia nhập AS Roma.

Ở thời điểm đầu, Chelsea khẳng định không cho mượn Lukaku mà chỉ muốn bán tiền đạo này. Nhưng hiện tại, trong bối cảnh phiên chợ hè 2023 sắp đóng cửa, The Blues sẵn sàng thay đổi kế hoạch để ổn định đội hình.