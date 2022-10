Ngày 21/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an phường Phú Cường mời nhóm người đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực chợ bán quần áo trên đường Nguyễn Thái Học, khu phố 7 đến làm việc.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 17/10, do mâu thuẫn trong việc lấn chiếm không gian buôn bán và lối đi giữa 2 sạp bán quần áo liền kề do Lê Phan Tùng (SN 1989, quê tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hóa) làm chủ, cả 2 đã gọi thêm nhiều người khác đến để giải quyết mâu thuẫn và xông vào đánh nhau gây náo loạn cả khu vực chợ.

Các đối tượng được mời làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bình Dương.

Sau vụ việc, một người trong nhóm của Hiền bị thương sống mũi, phải điều trị tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Cường đã đến hiện trường ổn định tình hình và mời các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận và khai nhận hành vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.