Đào móng làm sập nhà hàng xóm ở Hà Nội, 4 người thoát nạn

Vụ việc xảy ra khoảng 18h30 ngày 1/11, tại số nhà 60 Quang Trung, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1941, là chủ nhà) đang đào móng xây dựng.

Thời điểm trên, ngôi nhà hàng xóm liền kề số 62 Quang Trung do ông Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1967) làm chủ sở hữu, bất ngờ đổ sập. 4 người trong gia đình ông Toàn gồm hai vợ chồng và hai con đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ sập nhà ở thị xã Sơn Tây.

Ngay khi nắm bắt được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thị xã Sơn Tây đã xuất 1 xe CNCH và 7 CBCS xuống hiện trường.

Do tình trạng công trình phức tạp nên sau cuộc họp thống nhất do UBND thị xã chủ trì sẽ tiến hành các biện pháp tháo dỡ công trình vào sáng mai. Thiệt hại tài sản chưa được ước tính do hai gia đình đang thương lượng giải quyết.

UBND thị xã Sơn Tây đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giải quyết vụ việc.