Đặt chân tới Iraq, ĐT Việt Nam đụng ngay.... “đối thủ” 47 độ C

Mặc dù có chút mệt mỏi do di chuyển và mất thêm khá nhiều thời gian cho thủ tục làm visa tại cửa khẩu, nhưng được sự hỗ trợ nhiệt tình của BTC chủ nhà cũng như lãnh đội Đoàn Anh Tuấn đã sang trước một ngày để tiền trạm, nên mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lãnh đội Đoàn Anh Tuấn trao đổi thông tin hoạt động của đội tuyển với BTC chủ nhà và Ban quản lý khách sạn nơi đóng quân của đội.

Tại Basra, ĐT Việt Nam đóng quân tại khách sạn Grand Millennium – khách sạn tiêu chuẩn 5 sao được đánh giá tốt nhất tại thành phố này, nằm cách sân bay khoảng hơn 20 phút di chuyển xe bus và khá thuận tiện cho hoạt động di chuyển tập luyện của đội.

Sau khi tranh thủ dùng bữa trưa ngon miệng, các cầu thủ nhanh chóng trở về phòng để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng. Đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách vào 20h giờ địa phương (0h ngày 9/6 theo giờ Việt Nam).

Được biết, Basra là thành phố lớn thứ hai của Iraq sau Baghdad và được mệnh danh là thành phố nóng nhất hành tinh, với nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 45 độ C. Thời điểm ĐT Việt Nam đặt chân tới Basra, nhiệt độ ngoài trời cũng đã lên tới 47 độ C. Do vậy, bên cạnh việc điều chỉnh nhịp sinh học do lệch múi giờ (4 tiếng so với Việt Nam), đây cũng là thách thức không nhỏ đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik tranh thủ trao đổi kế hoạch tập luyện của ĐT Việt Nam với các trợ lý trong khi dùng bữa.

Trận đấu gặp ĐT Việt Nam là trận đấu thứ hai liên tiếp Iraq tổ chức tại Basra, sau trận đấu mà họ đánh bại ĐT Indonesia với tỷ số đậm 5-1 ở lượt trận đầu tiên của bảng F. ĐT Iraq cho thấy sự tự tin rất lớn khi chưa từng nhận thất bại trước bất kỳ đối thủ nào khi thi đấu tại địa điểm này.

Một số hình ảnh ĐT Việt Nam đến Basra: