Tổng thống Nga Putin từng được Việt Nam trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh

Trước đó, chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Putin tới Việt Nam diễn ra năm 2001, tiếp đó là các chuyến thăm vào các năm 2006, 2013, 2017.

Chuyến thăm đầu tiên năm 2001

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Putin ký ký kết Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga ngày 1/3/2001 tại Hà Nội. Ảnh TTXVN

Nhận lời mời của Chủ tịch Trần Đức Lương, chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Putin diễn ra từ ngày 28/2/2001 đến 2/3/2001 - một năm sau khi ông nhậm chức Tổng thống Nga.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Putin đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đức Lương, hội kiến Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh.

Lãnh đạo 2 nước đã thảo luận nhiều khía cạnh khác nhau của quan hệ song phương, triển vọng phát triển hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, kỹ thuật quân sự, khoa học cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Theo kết quả cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương đã ký kết Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga.

Lãnh đạo Nga và Việt Nam tái khẳng định quyết tâm củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống và hợp tác đa dạng trong thế kỷ 21 trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược đã được thiết lập giữa hai nước đồng thời dự lễ ký kết các thỏa thuận liên chính phủ.

Nhân dịp này, Việt Nam đã trao tặng Tổng thống Putin Huân chương Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng thống Nga Putin ngày 1/3/2001 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngày 2/3/2001, ông Putin đã tới thăm Nhà sàn thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và ghi lưu bút trong Sổ vàng của Khu di tích. "Tôi chân thành quan tâm tới cuộc đời của người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một người mà tên tuổi đã ghi vào lịch sử toàn thế giới", Tổng thống Nga viết.

Cùng ngày, Tổng thống Nga thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, gặp mặt cộng đồng người Việt Nam từng học tập tại Liên Xô và Nga.

Chuyến thăm lần thứ hai năm 2006

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Putin có chuyến thăm lần thứ 2 của tới Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến 20/11/2006. Chuyến thăm chính thức sau khi ông Putin tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 14 được tổ chức tại Hà Nội.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Nga đã trao tặng Việt Nam những bản sao tài liệu được Nga lưu trữ về thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên Xô. Tại cuộc đàm phán với sự tham gia của phái đoàn 2 nước, hai bên đã thảo luận chi tiết về mọi lĩnh vực hợp tác giữa Nga và Việt Nam, đặc biệt là kinh tế. Theo kết quả các cuộc đàm phán, hai bên đã ký kết Tuyên bố chung Nga-Việt và Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bắt tay sau khi ký các văn kiện Nga-Việt tại Phủ Chủ tịch Hà Nội. Ảnh Sputnik

Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga, một số văn kiện song phương về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và du lịch cũng được ký kết. Sau khi ký các văn kiện chung, lãnh đạo hai nước đã trao tặng các phần thưởng Nhà nước của Liên bang Nga và Việt Nam cho công nhân ngành dầu khí Nga và Việt Nam.

Chuyến thăm lần thứ 3 năm 2013

Lễ đón Tổng thống Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam ngày 12/11/2013. Ảnh TTXVN

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 12/11/2013, Tổng thống Putin đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Putin đã hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Putin. Ảnh TTXVN

Trong chuyến thăm này, ông Putin đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra với sự tham gia của phái đoàn hai nước, Tổng thống Putin và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông qua tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

Lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký 17 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, dầu khí, ngân hàng, năng lượng...

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng đến thăm triển lãm ảnh chung của ITAR-TASS và Thông tấn xã Việt Nam và dự lễ khai mạc Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam.

Chuyến thăm lần thứ 4 năm 2017

Tổng thống Putin hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi ông vừa đến Đà Nẵng ngày 10/11/2017. Ảnh TTXVN

Chuyến thăm thứ 4 của Tổng thống Putin tới Việt Nam diễn ra từ ngày 10 đến 11/11/2017 nhân dịp nhà lãnh đạo Nga đến Đà Nẵng để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Ngay trong ngày 10/11/2017, Tổng thống Putin đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi ông vừa đến Đà Nẵng.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã sớm nhận lời tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC ở TP.Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Tổng thống Putin tại sân bay Đà Nẵng ngày 10/11/2017. Ảnh Sputnik

Về phần mình, Tổng thống Putin chia sẻ với nhân dân Việt Nam về những thiệt hại do bão số 12 gây ra và tin tưởng Việt Nam sẽ sớm khắc phục hậu quả của cơn bão này. Nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai bên nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu. Kết thúc cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí ra Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế.