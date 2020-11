Đấu giá biển số xe: Cách thức đấu giá ra sao, có được bán lại?

Đấu giá biển số xe là một trong những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ do Bộ Công an chủ trì biên soạn.

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 47 quy định về cấp biển số xe cơ giới, Bộ Công an đưa ra nhiều phương án để người dân lựa chọn, sở hữu biển số xe thay vì phương án duy nhất như quy định của luật hiện hành (thông qua hệ thống đăng ký) như lựa chọn việc cấp biển số xe theo sở thích (có thu phí) và lựa chọn việc cấp biển số xe thông qua hình thức đấu giá.

Biển số xe theo yêu cầu

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm thì những năm gần đây nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, người dân ngày càng có nhu cầu lựa chọn biển số xe cơ giới theo sở thích để đáp ứng tư tưởng trong sinh hoạt.







Về phía Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), cho biết đề xuất trên nhằm bổ sung các lựa chọn cho người dân trong việc đăng ký, cấp biển số xe; tạo ra sự cạnh tranh, công khai và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.



Cách thức đấu giá biển số thế nào?

"Chính phủ sẽ quy định đấu giá biển số được thực hiện thông qua các công ty đấu giá chuyên nghiệp hoạt động độc lập theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản. Biển số xe sau đấu giá có đầy đủ thuộc tính về quyền tài sản theo quy định của pháp luật" - Bộ trưởng Bộ Công an thông tin.

Như vậy, việc đấu giá sẽ do một công ty có uy tín, kinh nghiệm đảm nhiệm, còn lực lượng CSGT sẽ chỉ đóng vai trò quản lý, giám sát quá trình thực thi.

Để việc cấp quyền sử dụng biển số xe thông qua đấu giá đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng, tất cả kho số đưa ra đấu giá đều được niêm yết công khai tại nơi đăng ký xe và trên trang đấu giá trực tuyến.

Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến, góp phần tạo điều kiện cho mọi người dân ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tham gia.

Người dân phải có một tài khoản, có phương tiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá. Số tiền thu được từ đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ nào để định giá biển số đẹp?

Dự thảo luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đề xuất 3 hình thức cấp biển số xe (BSX) ô tô, gồm: thông qua đấu giá trực tuyến; theo sở thích có thu phí; trên hệ thống đăng ký, quản lý xe như đang thực hiện. Trong đó, hình thức đấu giá sẽ triển khai theo hướng thành lập hội đồng đấu giá, rồi thiết lập, vận hành trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để đấu giá trực tuyến BSX.

Người trúng đấu giá có quyền sở hữu BSX đó, không phải nộp lệ phí đăng ký cấp BS. Việc đấu giá BS được áp dụng cho các ô tô con, ô tô khách và ô tô tải đăng ký tư nhân (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân), không cấp cho các ô tô được mua sắm từ ngân sách, xe của cơ quan ngoại giao… Sẽ có ba kho số để người dân lựa chọn bao gồm: kho số đẹp, kho số theo tùy chọn và kho số ngẫu nhiên. Đối với kho số đẹp, kho số tùy chọn, người dân bắt buộc phải đấu giá để sở hữu.

Có 5 nhóm biển số để đưa ra đấu giá: Nhóm thứ nhất là gồm 5 chữ số giống nhau. Nhóm thứ hai gồm 4 chữ số cuối giống nhau. Nhóm thứ ba là gồm 3 chữ số giống nhau. Nhóm thứ tư là số sau lớn hơn số trước. Và nhóm thứ năm là các số bất kỳ do người dân có nhu cầu tự chọn khác với 4 nhóm trên.

Lâu nay, nhiều người quan niệm, có xe sang, xe xịn phải gắn với biển số đẹp, dễ nhớ hoặc hợp mệnh, mang lại tài lộc may mắn. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để được sở hữu những biển số mà theo họ là "đẹp". Tuy nhiên, với cách bấm nút để chọn biển số ngẫu nhiên, cơ hội sở hữu 1 biển số đẹp là rất khó khăn.

Trúng đấu giá biển số đẹp có được bán, cho tặng?

Đại diện Cục CSGT cho biết, trên hệ thống dữ liệu sẽ phân loại biển số dạng tứ quý hoặc số đẹp để đấu giá. Với các dãy số theo sở thích, người dân có nhu cầu được lựa chọn và chỉ phải đóng một khoản tiền theo quy định.

Trường hợp nhiều người trùng sở thích, biển số sẽ được đấu giá trên hệ thống điện tử, ai trả giá cao, người đó được sở hữu.

Xung quanh lo ngại đề xuất trên được thông qua sẽ phát sinh việc mua bán, chuyển nhượng biển số, đại diện Cục CSGT cho rằng, biển số là sở hữu cá nhân nhưng chịu sự quản lý nhà nước.

Khi đấu giá xong, người dân không được mang đi bán, chuyển nhượng kiếm lời mà phải sử dụng đúng tên và đúng chiếc xe đã đăng ký.

"Theo quy định, mỗi biển số xe chỉ được cấp cho 1 xe, do vậy, những chủ phương tiện trúng đấu giá sẽ được sử dụng biển số đó cho xe của mình. Khi sang tên chuyển chủ, nếu cùng một địa phương thì vẫn được tiếp tục sử dụng biển số đó cho xe; nếu sang địa phương khác, phải thực hiện việc di chuyển sang tên theo quy định", một đại diện Cục CSGT cho biết.

Mời độc giả đón đọc "Kỳ 2 Đấu giá biển số xe: Có thật cấp thiết, thành công hay không?" vào 10h15 ngày mai Chủ nhật 15/11.