Đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

Đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2023

Sáng nay, 11/6, các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 với môn Toán, đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 như thế nào là câu hỏi được thí sinh và nhiều độc giả quan tâm. Chúng tôi cập nhật nhanh đề thi ngay phía dưới.

Chia sẻ về ngày thi 10/6, thí sinh Trịnh Hà My (học sinh Trường THCS Marie Curie) cho biết hôm qua là một ngày thi khá vất vả, nhưng kết quả của em tương đối khả quan. Cả hai môn Văn và Tiếng Anh chắc sẽ đều đạt điểm khá giỏi. My cho biết, ngày hôm nay dự thi môn Toán - đây cũng là thế mạnh của My vì thế em khá tự tin hơn và quyết tâm sẽ làm bài thi thật tốt để giành điểm tuyệt đối.

Thí sinh hồ hởi sau khi rời phòng thi hôm 10/6. Ảnh: Gia Khiêm



Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 trên địa bàn TP.Hà Nội diễn ra trong hai ngày 10 và 11/6/2023 với ba bài thi: Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Theo Sở GDĐT Hà Nội, số lượt thí sinh đăng ký dự thi trên toàn thành phố là 115.651, có 594 thí sinh vắng mặt tại buổi thi ngữ Văn sáng 10/6 và 609 thí sinh vắng mặt tại buổi thi môn Ngoại ngữ chiều 10/6.

Trong ngày thi đầu tiên có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi liên quan đến việc mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi.

Cũng trong ngày 10/6, nhiều thí sinh đánh giá đề Văn và Tiếng Anh khá "dễ thở" và để đạt điểm 7-8 là không quá khó.

Gần 105.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT Hà Nội 2023 trong khi tổng chỉ tiêu là khoảng 72.000, như vậy, khoảng 33.000 em sẽ không có suất vào công lập.